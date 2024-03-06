ورثت أولادي الاحترام وبناء الأندية ليس بالألسنة.. مرتضى منصور يعود بتصريحات مثيرة للجدل

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، النار على أعضاء مجلس الإدارة الحالي للنادي الأبيض، في تصريحات مصورة أطلقها للصحفيين، خلال الساعات الماضية.

بدأ الأمر عندما ظهر مرتضى منصور في فيديو متداول قبل يومين، لحظة خروجه من عزاء الملحن المصري حلمي بكر، قائلاً أثناء قيادته السيارة: "خربوا النادي"، ثم غادر، في إشارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، الذي تولى إدارة النادي قبل ما يقرب من 5 أشهر، عقب رحيل منصور.

ووجه الصحفيون سؤالاً لمرتضى منصور، عن المقصود في رسالته، فقال منصور إن رسالته موجهة إلى مسؤولي الزمالك الحاليين، مصرحًا: "لما بعدي من قدام نادي الزمالك بفتكر قلة الأصل، دمروا كل حاجة عملتها في النادي، حتى الأرضيات".

وتابع: "الزمالك كان عظيمًا، وأكيد سيظل ككيان، لكن أتحدث عن النادي ومقره الذي تم تدميره، فريق الكرة أصبح مركزه الـ 14 في الدوري، كانوا يقولون إن النادي عزبة في عهدي، وماذا عن الفترة الحالية؟".

وأكمل: "عملت نادي عالمي، أسست قناة النادي، حققت مع كل الفرق الرياضية 60 بطولة، منها 14 لفريق كرة القدم، لكن حاليًا النادي تم تدميره، الصحفيين تعرضوا للضرب بداخله".

وتعقيبًا على التصريحات التي أطلقها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، التي قال خلالها، أن مرتضى منصور كان بإمكانه أن يصبح أفضل رئيس للزمالك في التاريخ، لولا "لسانه"، فقال منصور: "لساني طويل في الحق، مش هعلق على كلام حد قد إبني، الأندية مش بتتبني بالألسنة، لكن بالعمل، أنا واخد 60 بطولة، إيه علاقة اللسان بيهم".

وأتم مرتضى مرتضى منصور تصريحاته، قائلاً: "ورثت لأولادي الاحترام والأدب، اللي بيقول عامل عزبة اتفرجوا على نادي الزمالك دلوقتي، وأولادي لن يكونوا مسؤولين في الزمالك مستقبلاً، أنا أتبرعت للنادي بـ 200 مليون جنيه، لم يفعلها رئيس ناد من قبل في تاريخ مصر، استكفيت بالأربع فترات اللاتي قضيتها في رئاسة الزمالك، ولن أترشح مجددًا".

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