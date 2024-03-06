أحمد الفلاسي: فتح المجال أمام المواطنين من حملة التخصصات غير التعليمية للالتحاق بمهن التعليم

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة فتحت المجال أمام المواطنين من حملة التخصصات غير التعليمية كمهندسين وغيرهم، للالتحاق بمهن التعليم في المدارس، وذلك انطلاقاً من حرصها على جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين.

وأشار خلال رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول "عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم" إلى أن الوزارة شرعت في استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير التعليمي، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الكوادر المساعدة في المدارس من تخصصات تساعد المعلمين في القيام بمهامهم الوظيفية، وذلك انطلاقاً من سعيها إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمهنة.

وأكد على أن الوزارة ملتزمة مع شركائها الاستراتيجيين، بما تضمنته أجندة التعليم الوطنية وأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم، مضيفا بأن "الوزارة تدرك أن العامل الحاسم في نوعية تعليم الطلبة هو المعلم وما يمتلكه من ممارسات تعليمية، الأمر الذي يتطلب منها العمل على خلق موازنة بين نوعية المعلمين من حيث كفاءتهم وإعدادهم، وبين تشجيعهم على الالتحاق بمهنة التعليم".

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