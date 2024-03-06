525 مليون درهم صافي أرباح الاتحاد للطيران 2023

أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائجها لعام 2023، حيث بلغ صافي الربح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، وسجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، مدفوعة بنمو بلغ 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في إيرادات المسافرين عن العام السابق، وخفض تكلفة الوحدة بدون الوقود بنسبة 7%، مما أدى إلى تحسن كبير في ربحية أعمال المسافرين.

ونقلت الاتحاد للطيران 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40 % مقارنة بالعام الذي سبقه، مما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86 %، مقارنة بـ82 % في عام 2022.

وبلغ إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم (5.0 مليار دولار) في 2022.

وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة ، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30 %.

كما نجحت الناقلة في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة في معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين، من 5.0 في 2022، بفضل توليد تدفقات نقدية قوية وإدارة فعالة للنفقات الرأسمالية، من خلال تحسين استخدام الطائرات وإعادة تفعيل الطائرات التي تم ركنها سابقًا.

ويأتي الأداء القوي للاتحاد للطيران في عام 2023 في أعقاب استكمال استراتيجية التحول التي شهدت إعادة تنظيم أعمال الشركة بنجاح، وزيادة تركيزها على خدماتها الأساسية من خلال وقف استثمارها في الشركات والأعمال المساندة؛ وإعادة هيكلة الأسطول للتركيز على الطائرات الأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التكنولوجية؛ وترشيد شبكة وجهاتها العالمية؛ وزيادة التركيز على الإنتاجية وتوفير التكاليف.

طائرات الجيل الجديد

ويتكون أسطول طائرات الركاب عريضة البدن التابع للاتحاد للطيران بنسبة 78 % من طائرات الجيل الجديد، وتعد من أعلى النسب في القطاع، ما يؤكد تفاني الناقلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: "نتقدم بالشكر لعملائنا على دعمهم الكبير لطموحاتنا، وإلى أفراد عائلة الاتحاد للطيران على تقديمهم خدمة موثوقة ومتميزة تتفرد بها عملياتنا. واستمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، مما ساهم في تقديم تجارب استثنائية للعملاء."

وتابع: "أنا واثق كل الثقة بأننا سنواصل بناء أُسسٌ راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها."

وشهدت الناقلة ارتفاعاً في أراء العملاء الايجابية عبر 2023، خاصة مع انتقال مقر رحلات الاتحاد إلى مقرها الجديد في مطار زايد الدولي في نهاية العام.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في أعقاب أدائنا القوي في 2023، حيث حققنا أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، أصبحت مهمتنا الحالية هي تعزيز أعمالنا بشكل أكبر مع مواصلة استراتيجية النمو والبحث عن فرص لزيادة هوامش الربح."

أبرز نتائج 2023

شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة كبيرة بلغت 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) -ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام السابق.

وزادت إيرادات المسافرين بـ 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، لتصل إلى 16.7 مليار درهم (4.5 مليار دولار).

بعد الربح الاستثنائي الذي سُجل في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد، بلغت إيرادات

الشحن 3.4 مليار درهم (914 مليار دولار) في 2023، مع تراجع بلغ 38 % عن نتائج 2022، ما يعكس الانخفاض العام في أسعار الشحن العالمية

وانخفضت تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون وقود بنسبة 7 % و5 % على التوالي مقارنة بالعام الماضي



وفيما يتعلق بالميزانية المالية، تم تسجيل خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة (معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين) من 5.0 في 2022

وحدث ارتفاع كبير في أعداد المسافرين: شهدت الاتحاد نمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين، وبلغ اجمالي عدد المسافرين 14 مليون مسافر، ما يشكل زيادة مهمة تصل إلى 40 % تقريبا

وبلغ عامل حمولة الركاب 86%، مقارنة بـ82% في 2022، وهي من بين النسب الأعلى في القطاع، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين استخدام الأسطول وتخطيط شبكة الوجهات



وتوسعت شبكة الاتحاد للطيران لتشمل

72 وجهة، ما يعكس التزامها بتعزيز سبل الوصول إلى أبوظبي ، مع مواصلة استكشاف أسواق وفرص نمو جديدة.

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