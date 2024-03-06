4 إلى 5 ساعات دوام المدارس الخاصة بأبوظبي خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجهت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عبر تعميها المرسل إلى إدارات المدارس الخاصة بأن الدوام المدرسي خلال شهر رمضان الفضيل لا يزيد عن 5 ساعات ويفضل ان يكون في حدود 4 ساعات، كما حددت الدوام المدرسي يوم الجمعة بـ 3 ساعات على أن يكون الحضور من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.
في السياق قال مدراء مدارس لـ "البيان" إنه تم تحديد عدد ساعات الدوام المدرسي خلال الشهر الفضيل من 4 وإلى 5 ساعات كحد أقصى، بحسب توجيهات دائرة التعليم والمعرفة ورؤيتها ومصلحة طلابها، وأضافوا بان عدد ساعات الدوام مختلفة من مدرسة إلى أخرى لكنها ستكون بين 4 أو 5 ساعات على أن يبدأ اليوم الدراسي في 9.00 صباحاً، وينتهي في 1.00 أو 1.30 أو 2.00 ظهراً كحد أقصى لنهاية اليوم الدراسي، وبالنسبة ليوم الجمعة فسيكون 3 ساعات من 9.00 وإلى 12.00 ظهراً.
كما أكد المدراء بأن مدارسهم قد اعتمدت خطة الشهر الفضيل والتي تشمل الأنشطة والفعاليات الرمضانية، وقد أخطرت بها دائرة التعليم والمعرفة وأولياء الأمور، وقد اعتمدت إجراء أنشطة دينية وتراثية وثقافية بهدف التفاعل مع روحانيات الشهر الفضيل.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN06032024000110011019ID1107941932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.