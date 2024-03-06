4 إلى 5 ساعات دوام المدارس الخاصة بأبوظبي خلال شهر رمضان

وجهت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عبر تعميها المرسل إلى إدارات المدارس الخاصة بأن الدوام المدرسي خلال شهر رمضان الفضيل لا يزيد عن 5 ساعات ويفضل ان يكون في حدود 4 ساعات، كما حددت الدوام المدرسي يوم الجمعة بـ 3 ساعات على أن يكون الحضور من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

في السياق قال مدراء مدارس لـ "البيان" إنه تم تحديد عدد ساعات الدوام المدرسي خلال الشهر الفضيل من 4 وإلى 5 ساعات كحد أقصى، بحسب توجيهات دائرة التعليم والمعرفة ورؤيتها ومصلحة طلابها، وأضافوا بان عدد ساعات الدوام مختلفة من مدرسة إلى أخرى لكنها ستكون بين 4 أو 5 ساعات على أن يبدأ اليوم الدراسي في 9.00 صباحاً، وينتهي في 1.00 أو 1.30 أو 2.00 ظهراً كحد أقصى لنهاية اليوم الدراسي، وبالنسبة ليوم الجمعة فسيكون 3 ساعات من 9.00 وإلى 12.00 ظهراً.

كما أكد المدراء بأن مدارسهم قد اعتمدت خطة الشهر الفضيل والتي تشمل الأنشطة والفعاليات الرمضانية، وقد أخطرت بها دائرة التعليم والمعرفة وأولياء الأمور، وقد اعتمدت إجراء أنشطة دينية وتراثية وثقافية بهدف التفاعل مع روحانيات الشهر الفضيل.

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