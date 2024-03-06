الأمن السيبراني يطلق حملة توعوية خاصة بمكافحة المخدرات على شبكات التواصل الاجتماعي

أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات حملة توعوية خاصة بمكافحة المخدرات تحت شعار "معاً نُحارب المخدرات" وذلك ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني وبهدف تعزيز التوعية بتهديدات الترويج للمخدرات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وتُركز الحملة على نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات للحد من انتشار هذه الآفة.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات إن هذه الحملة تعد جزءاً من جهود الحكومة الرشيدة وحرصها على حماية مجتمع الإمارات من مخاطر المخدرات، وصون الفضاء الإلكتروني في الدولة من أيدي العابثين والمخربين الذين يستهدفون شباب الوطن.

وأكد الكويتي أهمية تكاتف جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة مشدداً على دور الأسرة في تربية الأبناء على الوعي بمخاطر المخدرات وتحصينهم ضدها.

وأضاف أن الإنترنت من أهم الأدوات التي يستخدمها تجار المخدرات للترويج لبضائعهم واستهداف الشباب، ولذلك حرص مجلس الأمن السيبراني على أن تشمل الحملة محتوى خاصاً بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية الأبناء من مخاطر الاستغلال من قبل تجار المخدرات.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات لا تتهاون مع أي نشاط متعلّق بالمخدرات عبر الإنترنت، وندعو إلى أهمية نشر وتعزيز ثقافة التبليغ الفوري في المجتمع عن أي محتوى مشبوه عبر منصات التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من الجرائم السيبرانيّة.

وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، منها، محاضرات وندوات تثقيفية في المدارس والجامعات، وحملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج مواد إعلامية توعوية متنوعة، وتقديم خدمات الاستشارة والتأهيل للمتعاطين.

ويمكن لأفراد المجتمع المشاركة في الحملة من خلال متابعة حسابات مجلس الأمن السيبراني على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى الحملة على صفحاتهم الشخصية، والتطوع في الأنشطة التوعوية التي تنظمها الحملة.

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