«الوطني» يطالب بإلغاء شرط سقف الراتب لحصول المواطن على منحة الزواج

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة اليوم الأربعاء، من وزارة تنمية المجتمع، بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم، وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، بحيث يكون متاحا أمام الجميع، إذ أن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات.

وأكد في توصياته خلال مناقشة "سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج"، على عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالع مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً.

ودعا المجلس في توصياته التي بلغ عددها 8 توصيات، إلى العمل على إيجاد منصة رقمية موحدة للمقبلين على الزواج تتضمن كافة الخدمات الحكومية (فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منح الزواج) والبرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج والمعلومات المتعلقة بهم.

وأكدت التوصيات على أهمية تفعيل عمل المجلس التنسيقي الموحد على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي تم تشكيلة للإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة، والذي يعتبر الزواج أحد محاوره على أن تكون مخرجات عمل هذا المجلس إلزامية لكل الجهات، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تتجاوز النطاق التنفيذي للبرامج التدريبية المعمول بها، وبما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع.

وطالبت التوصيات بتبني برنامج تخطيط متكامل موحد على مستوى الدولة لدعم وتأهيل المقبلين على الزواج يتضمن جميع المراحل التي يمر بها المقبل على الزواج ابتداء

بالتسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية، واختيار الشريك، والفحص الطبي وإتمام إجراءات الزواج ويمتد إلى ما بعد الزواج.

ودعت التوصيات إلى إنشاء مرصد اجتماعي أسري، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، مؤكدة على أهمية العمل على النهوض بدور إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع، بحيث لا يقتصر دورها على إدارة منح الزواج وتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين.

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