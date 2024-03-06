5 ساعات الدوام المدرسي خلال شهر رمضان بدبي

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عدداً من الإرشادات التي ينبغي على المدارس الخاصة مراعاتها عند تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها أن يتم تحديد مواعيد بدء ونهاية الدوام المدرسي بما يناسب المدرسة وأولياء الأمور، شريطة ألا تتجاوز مدة اليوم الدراسي 5 ساعات، مع مراعاة ضرورة انتهاء الدوام المدرسي أيام الجمعة عند الساعة 12 ظهراً كحدٍ أقصى.

ومن جانبها قالت شمه المنصوري، مدير إدارة التصاريح في الهيئة: "نبارك لطلبتنا وللمجتمع التعليمي اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، راجين أن نستمد من أيامه المباركة أسمى المعاني الطيبة والقيم الإيجابية من العمل الدؤوب والمثابرة والعطاء".

وبدورها تستعد المدارس لتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك بما فيه مصلحة الطلبة، فضلا عن إبراز مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم لجميع طلبتها، وتسليط الضوء على القيم الإسلامية والاجتماعية التي تتجلى في شهر رمضان وبما يعكس مكانته في المجتمع، فضلا عن تأهيل واعداد الطلبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.





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