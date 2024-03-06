استشهاد طفلة في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية
التاريخ
3/6/2024 5:10:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة ارتفعت إلى 18 شهيدا.
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