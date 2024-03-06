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استشهاد طفلة في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية

3/6/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة ارتفعت إلى 18 شهيدا.

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