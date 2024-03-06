تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل على ساعات عمل المعبر خلال شهر رمضان الفضيل.
وأوضحت في بيان، أن المعبر سيعمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحا
حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا
حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا.
وأشارت إلى أن المعبر سيكون مغلقا يوم السبت بشكل كامل في كلا الاتجاهين.
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