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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال شهر رمضان المبارك

3/6/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل على ساعات عمل المعبر خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت في بيان، أن المعبر سيعمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحا
حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا
حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون مغلقا يوم السبت بشكل كامل في كلا الاتجاهين.

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