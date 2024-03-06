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كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

3/6/2024 5:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند 346 دينارا ، و الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 306 دينارا في الأردن اليوم الأربعاء .

جاء هذه الاستقرار بسعر الليرة الذهب بعد ارتفاعها أمس بشكل ملحوظ حيث سجلت السعر الأعلى منذ بداية العام .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا للشراء منهم .

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