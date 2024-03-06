حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمت الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة معظمها في معاليه أدوميم.



وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن أكثر من 15 ألف رخصة بناء تم إصدارها هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.



وقبل أسبوع تعهد سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ويقول الفلسطينيون إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض طموحهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

