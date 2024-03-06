Wednesday, 06 March 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

3/6/2024 5:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمت الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة معظمها في معاليه أدوميم.


وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن أكثر من 15 ألف رخصة بناء تم إصدارها هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.


وقبل أسبوع تعهد سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ويقول الفلسطينيون إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض طموحهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.


MENAFN06032024000208011052ID1107941760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث