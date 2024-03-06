الاحتلال الإسرائيلي يهدم أسوارا في بلدة سلوان جنوب الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News)اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافات بلدية الاحتلال بالقدس، صباح اليوم الأربعاء، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بهدم أسوار استنادية.



وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في حي عين اللوزة، ثم شرعت طواقم البلدية بهدم أسوار استنادية لعائلة برقان في سلوان، كما قامت قوة أخرى بتركيب كاميرات مراقبة في شوارع سلوان وذلك قبيل حلول شهر رمضان.