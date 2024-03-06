الاحتلال الإسرائيلي يهدم أسوارا في بلدة سلوان جنوب الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافات بلدية الاحتلال بالقدس، صباح اليوم الأربعاء، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بهدم أسوار استنادية.
وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في حي عين اللوزة، ثم شرعت طواقم البلدية بهدم أسوار استنادية لعائلة برقان في سلوان، كما قامت قوة أخرى بتركيب كاميرات مراقبة في شوارع سلوان وذلك قبيل حلول شهر رمضان.
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