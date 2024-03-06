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صحيفة تركية: الغرب يشن حربا تخريبية ضد روسيا

3/6/2024 5:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير صحيفة "جمهوريت" التركية في مقال لها، إلى أن الغرب يسعى لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا عن طريق تنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا.
ويقول كاتب المقال الصحفي محمد علي جولر: "هناك طريقتان: إما أن يرسل الغرب قواته العسكرية إلى أوكرانيا، أو أن يصدّر "حربا خاصة" إلى هناك".


ووفقا للصحفي، إرسال قوات عسكرية من الدول الغربية لمساعدة كييف أمر مستحيل، لذلك يبقى الخيار الثاني. والمقصود بـ"الحرب الخاصة" أعمال التخريب، وتوسيع "المهمات التدريبية" في أوكرانيا، وغير ذلك.


ويقول: "سيحاول الغرب إبقاء الصراع مستعرا باستخدام الأعمال القذرة".


ووفقا له، أحد الأمثلة على ذلك هو تفجير مشروع خط "السيل الشمالي" وفتح قواعد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوكرانيا.


ويشير الكاتب، إلى أن عواقب هذه العمليات ستكون أكثر خطورة بالنسبة للغرب نفسه. مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وإفقار السكان، ومذكرا باحتجاجات المزارعين المستمرة.

RT

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