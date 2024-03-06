المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بدء تنفيذ خططها التفتيشية على السلع والمنتجات الأكثر استهلاكاً قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة محكمة على الأسواق والمصانع في كافة محافظات المملكة، والمنافذ الحدودية المختلفة لضمان عدم دخول منتجات وسلع مستوردة غير مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.



ووجهت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير الكوادر التفتيشية إلى العمل على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترات الصباحية والمسائية وأيام السبت، لتكثيف الجهود التفتيشية على المنتجات والسلع المطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى الاستمرار بالجولات الدورية على محطات المحروقات ووكالات وموزعي الغاز، ومحلات الصاغة.



وبينت المهندسة الزهير أن المؤسسة استهدفت ضمن خططها المنتجات والسلع التي يكثر عليها الطلب قبيل وخلال الشهر الفضيل، مثل أحبال الزينة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائيّة، وأواني الطهو، ومستحضرات التجميل، وألعاب الأطفال، وغيرها من الألبسة والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى التحقق من الأوزان والموازين، والحجوم، والعبوات المعبأة مسبقاً للمنتجات المختلفة، بهدف حماية المستهلك من الغش والاحتيال.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080)