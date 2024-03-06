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شاهد صاعقة تضرب قلب طائرة بالجو في كندا

3/6/2024 5:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الشاب الذي شارك اللقطات لـCityNews إن ذلك حدث يوم 3 آذار ، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.
وشوهدت الطائرة - التي يبدو أنها تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن - وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن تضربها الصاعقة، وإذا بالسماء تضيء.
غير أن الطائرة أكملت مسارها على ما يبدو دون أن تتأثر.

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