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مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

3/6/2024 5:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- امتدت مفاوضات القاهرة للوصول إلى هدنة في حرب غزة، يوماً ثالثاً، أمس (الثلاثاء)، وسط معلومات متضاربة تراوحت بين عراقيل تهدد بانهيارها واستمرار الجهود للتقريب بين المطالب المتباعدة لطرفَي الأزمة: حركة ((حماس)) وإسرائيل.
جاء ذلك في وقت قال مسؤول إسرائيلي كبير مطّلع على محادثات الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، في واشنطن، إنه ((لم يُفاجأ بقوة الانتقادات الموجَّهة إلى الأزمة الإنسانية (في غزة) فحسب؛ بل فوجئ أيضاً بمدى التباعد بين إسرائيل والولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بعملية محتملة في رفح)).
وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، من وضع ((خطير للغاية)) إذا لم يجرِ التوصل إلى وقف للنار في غزة بحلول شهر رمضان. وشدد بايدن على أنه ((لا أعذار)) لإسرائيل في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: ((لدينا فرصة لوقف فوريّ للنار يمكن أن يعيد الرهائن إلى ديارهم، ويمكن أن يزيد بشكل كبير من حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين (...) ويمكن أن يهيّئ أيضاً الظروف لحل دائم)).

وأكد مصدر مصري لصحيفة ((الشرق الأوسط )) أن ((القاهرة ما زالت تأمل في الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قبل رمضان))، مضيفاً أن مصر ((عازمة على تحقيق ذلك رغم الصعوبات)).
في المقابل، قال أسامة حمدان، القيادي في ((حماس))، في مؤتمر صحافي ببيروت، إن تبادل الرهائن والسجناء لا يمكن أن يحدث إلا بعد إعلان وقف النار، وتوجه إلى الأميركيين قائلاً إن وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أهم من إرسال المساعدات إلى غزة.

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