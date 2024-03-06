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تباين في أسواق آسيا بعد أسوأ أداء في 3 أسابيع

3/6/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباين أداء أسواق المال الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعدما أدى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى دفع "وول ستريت" إلى أسوأ يوم لها منذ ثلاثة أسابيع.


وارتفعت العقود الآجلة الأميركية وكذلك أسعار النفط.
واستقر مؤشر "نيكي 225" الياباني تقريبا عند 40090.78 نقطة.


وتعافى مؤشر هونغ كونغ بنسبة 1.4% إلى 16385.90 نقطة، قبل تقارير لكبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين .


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