تباين في أسواق آسيا بعد أسوأ أداء في 3 أسابيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباين أداء أسواق المال الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعدما أدى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى دفع "وول ستريت" إلى أسوأ يوم لها منذ ثلاثة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية وكذلك أسعار النفط.
واستقر مؤشر "نيكي 225" الياباني تقريبا عند 40090.78 نقطة.
وتعافى مؤشر هونغ كونغ بنسبة 1.4% إلى 16385.90 نقطة، قبل تقارير لكبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين .
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