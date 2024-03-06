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ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

3/6/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت إسرائيل الليلة الماضية 25 فلسطينيا، ما رفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 7450، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من 7450 تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومَن تم الإفراج عنهم لاحقا.
ومنذ اندلاع حرب الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، وأسفرت عن استشهاد 423 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.













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