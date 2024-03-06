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أسهم أوروبا تستقر مع ترقب لبيانات اقتصادية

3/6/2024 5:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية لمنطقة اليورو وشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس، بينما عوضت أرباح إيجابية خسائر المؤشر.
وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 0.5% مدعوما بأسعار الذهب التي بلغت ذروة قياسية في الجلسة السابقة مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام.
وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير في منطقة اليورو، المقرر صدورها الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وشهادة باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، والتي قد تعطي دلائل على مسار خفض معدلات الفائدة.













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