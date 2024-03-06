الصفدي يؤكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات الأردنية الإماراتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء برئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي، وذلك في إطار زيارته الرسمية بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.



وأكد الصفدي أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الأردن والإمارات، لافتا إلى العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهما الله ورعاهما.

وبين أن الأردن يسير وفق رؤية جلالة الملك، ضمن مسيرة تحديث اقتصادي واداري لجميع القطاعات، بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تخدم إقامة مشاريع استثمارية.

ولفت الصفدي إلى أن المملكة ترحب بزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الامارات، وبناء شراكات مستمرة ودائمة بين رجال الاعمال والتجار في قطاعي التجارة والصناعة، مشيرا إلى أهمية تنظيم زيارات متبادلة لهم بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة.

وقال الصفدي إن دولة الإمارات شهدت نهوضا تنموياً واقتصاديا كبيرا مهماً يجب الاستفادة منه كتجربة رائدة ومهمة.

من جهته، اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي أن العلاقات الأردنية الإماراتية عميقة وأخوية وراسخة على المستويات كافة، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين.

ووصف المزروعي، الأردن بالبيئة الاستثمارية المفضلة لدى الكثير من المستثمرين الإماراتيين، لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.

وقال المزروعي إن لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، حرصا كبيرا على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة الأردن، مؤكداً أهمية اطلاع المستثمرين الإماراتيين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، من خلال فعاليات تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.

وحضر اللقاء كل من النواب: ميرزا بولاد ودينا البشير وغازي ذنيبات وخير أبو صعيليك وعمر العياصرة.