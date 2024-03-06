ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
التاريخ
3/6/2024 5:09:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية اليوم الاربعاء.
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