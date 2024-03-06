مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر Tiktok

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "هيل" بأن المشروعين من مجلس النواب الأمريكي طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق TikTok.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون "يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب".

ووصف الجمهوري مايك غالاهر والديمقراطي رجا كريشنامورتي تطبيقي ByteDance وTikTok بأنهما تطبيقان يشرف عليهما "خصوم أجانب".

ومن المتوقع أن يجبر هذا القانون شركة ByteDance الصينية (التي تملك تطبيق TikTok) على التخلي عن هذا التطبيق المخصص لتصوير ونشر مقاطع فيديو قصيرة او ستكون هذه المنصة محظورة في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "إذا لم تتخل الشركة عن TikTok، سيصبح توزيعه عبر App Store أو منصات استضافة ويب في الولايات المتحدة غير شرعي، الأمر الذي سيحظر استخدامه حتى بالنسبة للمستخدمين الحاليين".

وسيمنح مشروع القانون شركة ByteDance أكثر من 5 أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ للتخلي عن تطبيق TikTok.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مشروع القانون سيسمح لرئيس البلاد أيضا بحظر تطبيقات أخرى تشرف عليها أطراف أجنبية.