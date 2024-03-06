Zaintech تطلق رسمياً عملياتها في المملكة بحضور وفد من هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت مجموعة زين عن إطلاق عمليات شركة ZainTECH – ذراعها التكنولوجي للحلول الرقمية المتكاملة – رسميا في الرياض، لتبدأ في تقديم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات التقنية المبتكرة للشركات والمؤسسات الحكومية في المملكة و بحضور رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لدى هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات وفريق عمله.
وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن توسع أعمالها في السعودية سيعزز من خططها الاستثمارية في حلول التكنولوجيا المتكاملة وتطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات السحابية المدارة، مبينة أنها ستعتمد على توظيف المواهب الوطنية في المملكة لتعزيز خطط أعمال قطاعات المشاريع والأعمال والمؤسسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن شركة ZainTECH باعتبارها جزءً من عمليات مجموعة زين، فإنها تستند إلى خبرات وقدرات واسعة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تستهدف توفير حلول مبتكرة ومتكاملة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التجارية والتقنية، إذ تخدم الشركة حاليا أكثر من 150 مؤسسة في أسواق المنطقة، من خلال الاستحواذات التي نفذتها مؤخرا على شركة BIOS Middle East المتخصصة في الخدمات السحابية المدارة، وشركة“أدفولكس” المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، وشركة STS المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة، وقد جعلت هذه التوسعات الاستراتيجية الشركة من الكيانات الإقليمية الكبرى، إذ لديها الآن أكثر من 800 محترف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقاعدة عملاء تصل إلى 1400 شركة.
ونجحت شركة ZainTECH التي تشارك بحضور مميز في مؤتمرLEAP 2024 الذي يعقد حاليا في الرياض، في استقطاب مواهب وطنية سعودية بافتتاح مقر لعملياتها، إذ تضم حاليا أكثر من 100 محترف موهوب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واغتنمت الشركة فرصة تواجدها في هذه الفعاليات الدولية المقامة تحت شعار“آفاق جديدة”، لتقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات المبتكرة، التي تمتد إلى خدمات السحابة، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، الروبوتات، البنية التحتية الحديثة، الحلول الرقمية، وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، التي تستهدف توفيرها في المملكة.
ووفقا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) بلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية أكثر من 34.5 مليار دولار في العام 2023، وتتوقع هذه المؤسسة المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا والاستشارات والفعاليات نموا مركبا سنويا قويا بشكل خاص لقطاع البرمجيات 11.4%، وخدمات تكنولوجيا المعلومات 8.7% خلال الفترة من 2022 – 2026، وهذا يجعل من المملكة السعودية سوقا مهما للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبدوره رحب نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لدى هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات رائد فايز باعلان الشركة اطلاق عملياتها و عزمها على افتتاح مقر اقليمي لها في المملكة خلال زيارة لجناح الشركة و لقائه للرئيس التنفيذي وعدد من قيادات الشركة خلال مؤتمر LEAP 2024 مؤكداّ اهتمام المملكة باستقطاب كبرى الشركات ما يسرع من عجلة التحول الرقمي للمؤسسات في المملكة.
وأوضح الخرافي قائلا” نتطلع أن تساهم حلول التكنولوجيا المتكاملة التي ستقدمها الشركة في رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاعات الخدمات العامة وتعزيز الابتكار والاستثمار، وعلى جانب آخر، فإن انطلاق أعمال الشركة في السوق السعودي سيدعم ويكمل خططنا في زين السعودية بتقديم حلول وخدمات جذابة لقطاع المشاريع والأعمال والمؤسسات الحكومية، ويعكس التزام مجموعة زين بتطوير التقنيات، والمواهب المحلية التي تعد من المكونات الرئيسية للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في المملكة”.
وأوضح حنا قائلا” تتميز شركة ZainTECH بأنها مؤسسة رقمية ديناميكية، وهي جزء من مجموعة زين التي تملك خبرات واسعة في السعودية والشرق الأوسط، لذا سنسعى لاستثمار ذلك بالعمل عن كثب مع جميع عمليات زين وجميع فرق قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، نحن على يقين أن عزمنا على المضي قدماً بافتتاح مقر اقليمي في المملكة سيعكس تطلعاتنا الاستراتيجية، وسيعزز من تصميمنا بأن يكون لدينا حضورا قويا بالقرب من عملائنا””
الجدير بالذكر أن مجموعة زين من المؤسسات الأكثر تركيزا في المنطقة على الالتزام بتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في المنطقة، وهو ما انعكس على الحضور المميز لشركة ZainTECH في فعاليات مؤتمر LEAP ، إذ جاء جناح الشركة بتصميم ينبض بالحياة وبمكونات صديقة للبيئة، باستخدام مواد معاد تدويرها ومصممة لإعادة الاستخدام، مع شاشات وإضاءة موفرة للطاقة.
وفي الوقت الذي تتبنى فيه الشركات والمؤسسات في المملكة السعودية والمنطقة التكنولوجيات الناشئة بوتيرة متسارعة مثل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الكفاءة التشغيلية من جانب، والمساعدة في دفع جهود الاستدامة والحد من الانبعاثات من جانب آخر، فقد ركزت شركة ZainTECH على هذا التوجه الاستراتيجي في خطط أعمالها، التي باتت تشكل نهجا رئيسيا في محفظة عروض خدماتها ومنتجاتها.
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