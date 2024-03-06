Zaintech تطلق رسمياً عملياتها في المملكة بحضور وفد من هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت مجموعة زين عن إطلاق عمليات شركة ZainTECH – ذراعها التكنولوجي للحلول الرقمية المتكاملة – رسميا في الرياض، لتبدأ في تقديم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات التقنية المبتكرة للشركات والمؤسسات الحكومية في المملكة و بحضور رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لدى هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات وفريق عمله.

وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن توسع أعمالها في السعودية سيعزز من خططها الاستثمارية في حلول التكنولوجيا المتكاملة وتطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات السحابية المدارة، مبينة أنها ستعتمد على توظيف المواهب الوطنية في المملكة لتعزيز خطط أعمال قطاعات المشاريع والأعمال والمؤسسات الحكومية.

الجدير بالذكر أن شركة ZainTECH باعتبارها جزءً من عمليات مجموعة زين، فإنها تستند إلى خبرات وقدرات واسعة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تستهدف توفير حلول مبتكرة ومتكاملة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التجارية والتقنية، إذ تخدم الشركة حاليا أكثر من 150 مؤسسة في أسواق المنطقة، من خلال الاستحواذات التي نفذتها مؤخرا على شركة BIOS Middle East المتخصصة في الخدمات السحابية المدارة، وشركة“أدفولكس” المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، وشركة STS المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة، وقد جعلت هذه التوسعات الاستراتيجية الشركة من الكيانات الإقليمية الكبرى، إذ لديها الآن أكثر من 800 محترف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقاعدة عملاء تصل إلى 1400 شركة.

ونجحت شركة ZainTECH التي تشارك بحضور مميز في مؤتمرLEAP 2024 الذي يعقد حاليا في الرياض، في استقطاب مواهب وطنية سعودية بافتتاح مقر لعملياتها، إذ تضم حاليا أكثر من 100 محترف موهوب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واغتنمت الشركة فرصة تواجدها في هذه الفعاليات الدولية المقامة تحت شعار“آفاق جديدة”، لتقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات المبتكرة، التي تمتد إلى خدمات السحابة، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، الروبوتات، البنية التحتية الحديثة، الحلول الرقمية، وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، التي تستهدف توفيرها في المملكة.

ووفقا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) بلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية أكثر من 34.5 مليار دولار في العام 2023، وتتوقع هذه المؤسسة المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا والاستشارات والفعاليات نموا مركبا سنويا قويا بشكل خاص لقطاع البرمجيات 11.4%، وخدمات تكنولوجيا المعلومات 8.7% خلال الفترة من 2022 – 2026، وهذا يجعل من المملكة السعودية سوقا مهما للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدوره رحب نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لدى هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات رائد فايز باعلان الشركة اطلاق عملياتها و عزمها على افتتاح مقر اقليمي لها في المملكة خلال زيارة لجناح الشركة و لقائه للرئيس التنفيذي وعدد من قيادات الشركة خلال مؤتمر LEAP 2024 مؤكداّ اهتمام المملكة باستقطاب كبرى الشركات ما يسرع من عجلة التحول الرقمي للمؤسسات في المملكة.

وأوضح الخرافي قائلا” نتطلع أن تساهم حلول التكنولوجيا المتكاملة التي ستقدمها الشركة في رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاعات الخدمات العامة وتعزيز الابتكار والاستثمار، وعلى جانب آخر، فإن انطلاق أعمال الشركة في السوق السعودي سيدعم ويكمل خططنا في زين السعودية بتقديم حلول وخدمات جذابة لقطاع المشاريع والأعمال والمؤسسات الحكومية، ويعكس التزام مجموعة زين بتطوير التقنيات، والمواهب المحلية التي تعد من المكونات الرئيسية للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في المملكة”.

وأوضح حنا قائلا” تتميز شركة ZainTECH بأنها مؤسسة رقمية ديناميكية، وهي جزء من مجموعة زين التي تملك خبرات واسعة في السعودية والشرق الأوسط، لذا سنسعى لاستثمار ذلك بالعمل عن كثب مع جميع عمليات زين وجميع فرق قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، نحن على يقين أن عزمنا على المضي قدماً بافتتاح مقر اقليمي في المملكة سيعكس تطلعاتنا الاستراتيجية، وسيعزز من تصميمنا بأن يكون لدينا حضورا قويا بالقرب من عملائنا””

الجدير بالذكر أن مجموعة زين من المؤسسات الأكثر تركيزا في المنطقة على الالتزام بتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في المنطقة، وهو ما انعكس على الحضور المميز لشركة ZainTECH في فعاليات مؤتمر LEAP ، إذ جاء جناح الشركة بتصميم ينبض بالحياة وبمكونات صديقة للبيئة، باستخدام مواد معاد تدويرها ومصممة لإعادة الاستخدام، مع شاشات وإضاءة موفرة للطاقة.

وفي الوقت الذي تتبنى فيه الشركات والمؤسسات في المملكة السعودية والمنطقة التكنولوجيات الناشئة بوتيرة متسارعة مثل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الكفاءة التشغيلية من جانب، والمساعدة في دفع جهود الاستدامة والحد من الانبعاثات من جانب آخر، فقد ركزت شركة ZainTECH على هذا التوجه الاستراتيجي في خطط أعمالها، التي باتت تشكل نهجا رئيسيا في محفظة عروض خدماتها ومنتجاتها.