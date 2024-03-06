كاليفورنيا ترحب بالمسافرين في 'جنة اللعب' عبر منصة العلامة التجارية الجديدة للوجهة

دبي – أصداف نيوز:

تدعو ولاية كاليفورنيا زوارها من جميع أنحاء العالم للهروب من ضغوطات الحياة المعاصرة والتوجه في مغامرة سفر غير مسبوقة إلى كاليفورنيا؛ 'ساحة اللعب المُثلى – 'Ultimate Playground، حيث وفرة المغامرات والتجارب الاستثنائية التي تمكنهم من 'اللعب على طريقتهم' – سواء في نزهة سيراً على الأقدام لا تسنى، أو برحلة في السيارة على طرقات كاليفورنيا الشهيرة، أو الاسترخاء على شواطئها الذهبية أو الانغماس في تذوق أطايب الطعام والشراب في جميع أنحاء الولاية.

تم إطلاق منصة 'ساحة اللعب المُثلى – 'Ultimate Playground اليوم، بالتزامن مع حملة العلامة التجارية العالمية – Let's Play' هيا بنا نلعب'. وتمثل هذه الخطوة أول تطور للعلامة التجارية العالمية للولاية منذ أكثر من عقد من الزمن، تهدف من خلالها إلى إلهام المسافرين المحليين والدوليين زيارة كاليفورنيا في تجربة سفر لا مثيل لها على الإطلاق. ولأن الناس حول العالم يتوقون للهروب من ضغوطات العصر أكثر من أي وقت مضى، ينجذب محبو السفر والمستهلكون بشكل طبيعي إلى متعة كاليفورنيا وروحها الحرة التي تتوجها كوجهة لا مثيل لها لقضاء العطلات.

وأضافت بيتيتا:“إن قوة اللعب مثبتة علميًا، والأغلبية من كل جيل غير راضية تماماً عن مقدار الوقت الذي يقضونه في اللعب. لقد حان الوقت لكي يتغير ذلك.”

وتوفر الأبحاث التي أجرتها هيئة الترويج السياحي لولاية كاليفورنيا' فيزيت كاليفورنيا- زوروا كاليفورنيا'، بالإضافة إلى عقود من الأبحاث العلمية، أساسًا قويًا لهوية العلامة التجارية الجديدة للوجهة. ووفقًا لأبحاث المستهلكين التي أجرتها الهيئة؛ يتفق أكثر من 85% من المستهلكين في ستة أسواق عالمية على أهمية دمج اللعب في حياتهم، في حين يرى 43% منهم أن العطلة“هي الوقت الوحيد الذي يمكنني فيه أن أبتعد عن ضغوط ومشاغل الحياة وأستمتع باللعب”.

واختتمت بيتيتا بالقول:“السفر هو وقت ومكان يمنحاننا الإذن باحتضان قوة اللعب والمرح من جديد. وتوفر كاليفورنيا لكل الزوار فرصة مشرعة الأبواب للعب بطريقتهم الخاصة وأسلوبهم الخاص. يمكن أن تكون الإجازة وقتًا ممتازًا لإيقاد جذوة الفرح وإعادة اكتشاف قوة اللعب ثم أخذ تلك الروح المتجددة والمفعمة بالمرح معنا إلى المنزل كتذكار لا ينسى.”

تقول وكالة 'وندرمان تومسون إنتليجنس – 'Wunderman Thompson Intelligence إن المستهلكين يخلقون ما سمّته: 'اقتصاد المتعة – 'joyconomy، استنادًا إلى دراسة حديثة للمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، حملت عنوان 'عصر إعادة الشغف: الاتجاهات والفرص الناشئة' حيث وجدت الدراسة أن:



89% من المشاركين يرون أن المرح ضرورة تساعدهم على الاستمرار في الأوقات الصعبة.

83% منهم يبحثون عن تجارب تجلب لهم البهجة والسعادة. يريد الناس المزيد من الفرح (72%)، والأمل (71%)، والإلهام (62%) في حياتهم.

لقد خلص 'المعهد الوطني للعب -'The National Institute for Play (NIFP) والذي تأسس عام 1989 بهدف دراسة المعرفة العلمية حول سلوك اللعب وآثاره، إلى أن اللعب ضروري لحياة صحية وسعيدة. ويعد أمرًا حيويًا للإنسان مثل النوم، ويمكن أن يكون لتقبل اللعب تأثير إيجابي هائل على صحتنا الجسدية والعقلية والاجتماعية.

وفي دراسة جديدة صدرت عن المعهد نفسه الأسبوع الماضي حملت عنوان 'قوة اللعب: تحقيق السعادة عبر اللعب اليومي' تم تقديم نتائج مثيرة للاهتمام عن ذات الموضوع، وتعتبر هذه النتائج خلاصة عقود من البحوث والدراسات التي تقدم دعوة حيوية لتعزيز روح اللعب والمرح لدى الجميع. حيث تقول مقدمة البحث:“في المعهد الوطني للعب، نؤكد أن اللعب هو ضرورة ملحة للصحة العامة”.

ويتابع المعهد الأمريكي عبر نتائج دراسته:“إن الوباء وتداعياته، والاستقطاب السياسي الشديد في بلادنا، والصراعات الجيوسياسية العالمية، وأزمة المناخ تساهم في مستويات غير مسبوقة وواسعة النطاق من القلق والاكتئاب والإدمان واليأس. اللعب هو جزء من الحل.”

وتصف الدراسة، وهي ملخص شامل لأكثر من 100 مصدر من العلماء والباحثين (scholars) العاملين في مجموعة واسعة من المجالات، ثمانية أنماط مختلفة من اللعب، وهي بحسب المعهد أساس المساعي الفردية للأشخاص التي تحقق لهم أقصى قدر من المتعة والتحقق.

وتقول الدراسة:“عندما نلعب، 'تضيء أدمغتنا'، وتقوم المسارات العصبية لدينا من أوقات اللعب المتكررة (سواء التي نختبرها في وقت مبكر أو متأخر من الحياة) بتشكيل مدى شعورنا بالحياة، ومدى جودة تعلمنا، ومدى قدرتنا على الإبداع/ الابتكار، وكيف نتواصل مع الآخرين من تلك النقطة فصاعدًا.”

ترسم دراسة المعهد الوطني للعب أيضًا خطًا مستقيمًا بين السفر واللعب.

وكتب المؤلف المشارك في الدراسة سكوت جي إيبرلي (Co-author Scott G. Eberle) في خاتمة الدراسة:“يتم تأطير نية السفر بشكل روتيني على أنها 'ترفيه' و' استجمام' – وهي تجارب تحدث عادةً للمسافر.” وتابع المؤلف:“لكن المسافرون يبحثون أيضاُ عن فرصة للعب كمكافأة أعمق وأكثر شمولية وأكثر نشاطًا تكون شخصية أكثر ومصممة على هواهم. يمنح السفر الناس الإذن باللعب 'على طريقتهم الخاصة'. ويجد المحظوظون لاحقاً أن اللعب في حد ذاته كان هو الوجهة الحقيقة.”

تطلق هيئة الترويج السياحي لولاية كاليفورنيا، والتي تعمل بمسمى 'فيزيت كاليفورنيا- زوروا كاليفورنيا' اليوم حملة عالمية لعلامتها التجارية معتمدةً على منصة 'ساحة اللعب المُثلى -'Ultimate Playground. بالتزامن مع حملة Let's Play' هيا بنا نلعب'؛ وهي إعلان تلفزيوني مدته 30 ثانية، يجسد أفراح اللعب البسيطة في كاليفورنيا. وسيتم بث الحملة المتكاملة التي تبلغ قيمتها 32.8 مليون دولار وتستمر ثلاثة أشهر عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة وأستراليا والصين.

وقد أدرجت الهيئة قسماً جديداً على موقعها الرسمي VisitCalifornia لمساعدة المسافرين في التعرف على 'أسلوب لعبهم'؛ يربط الزوار بمناطق كاليفورنيا والأنشطة التي تتوافق مع كل نمط.

وفقًا للمعهد الوطني للعب، فإن أنماط اللعب الثمانية هي: الجامع، والمنافس، والمبدع، والمخرج، والممثل الكوميدي، والمستكشف، والمحرك، وراوي القصص – تبدأ هذه الأنماط في الظهور والتبلور في مرحلة الطفولة، وهي أنماط تم التوصل إليها بعد عقود من البحث والدراسات، تماماُ كفكرة أن اللعب هو حاجة إنسانية متأصلة لدى الجميع.