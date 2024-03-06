Wednesday, 06 March 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(النجاة الخيرية) تقدم مساعدات اغاثية لصالح 670 أسرة من اللاجئين السوريين بالأردن

3/6/2024 4:43:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 3 (كونا) -- قدمت جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية مساعدات اغاثية لصالح 670 أسرة من اللاجئين السوريين في الاردن والأسر الأشد حاجة وذلك ضمن حملة (دفئا وسلاما) التي تأتي استمرارا لجهود الجمعية الإنسانية في العديد من دول العالم.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية فيصل الزامل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عقب توزيع المساعدات إن العطاء الإنساني الكويتي متواصل منذ القدم وهذه الرحلة تأتي استكمالا لعدد من الرحلات الاغاثية التي قامت بها الجمعية وتحرص من خلالها على توزيع الطرود الغذائية ومواد التدفئة في مخيمات اللاجئين السوريين وبعدد من المناطق في الاردن.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة اللاجئين التي تتفاقم في موسم الشتاء بسبب البرودة الشديدة وعدم توافر وسائل التدفئة وقلة المواد الغذائية مؤكدا أن أيادي الخير الكويتية ساهمت في تحسين واقع آلاف الأسر في المخيمات ووفرت لهم الغذاء والتدفئة.
وأكد الزامل أن جمعية النجاة الخيرية تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المشهرة في منظومة وزارة الخارجية.
وأشار الى أن الوفد قام بتفقد عدد من المشاريع الخيرية التي تساهم فيها جمعية النجاة الخيرية ومنها مساعدات مرضى السرطان وكفالة الأسر وكفالة طلبة الجامعات ومساعدة الأيتام. (النهاية)

ع م ن / ط م ا



MENAFN06032024000071011013ID1107941623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث