(النجاة الخيرية) تقدم مساعدات اغاثية لصالح 670 أسرة من اللاجئين السوريين بالأردن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 3 (كونا) -- قدمت جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية مساعدات اغاثية لصالح 670 أسرة من اللاجئين السوريين في الاردن والأسر الأشد حاجة وذلك ضمن حملة (دفئا وسلاما) التي تأتي استمرارا لجهود الجمعية الإنسانية في العديد من دول العالم.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية فيصل الزامل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عقب توزيع المساعدات إن العطاء الإنساني الكويتي متواصل منذ القدم وهذه الرحلة تأتي استكمالا لعدد من الرحلات الاغاثية التي قامت بها الجمعية وتحرص من خلالها على توزيع الطرود الغذائية ومواد التدفئة في مخيمات اللاجئين السوريين وبعدد من المناطق في الاردن.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة اللاجئين التي تتفاقم في موسم الشتاء بسبب البرودة الشديدة وعدم توافر وسائل التدفئة وقلة المواد الغذائية مؤكدا أن أيادي الخير الكويتية ساهمت في تحسين واقع آلاف الأسر في المخيمات ووفرت لهم الغذاء والتدفئة.
وأكد الزامل أن جمعية النجاة الخيرية تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المشهرة في منظومة وزارة الخارجية.
وأشار الى أن الوفد قام بتفقد عدد من المشاريع الخيرية التي تساهم فيها جمعية النجاة الخيرية ومنها مساعدات مرضى السرطان وكفالة الأسر وكفالة طلبة الجامعات ومساعدة الأيتام. (النهاية)
ع م ن / ط م ا
MENAFN06032024000071011013ID1107941623
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