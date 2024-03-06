العاهل البحريني: البحرين منارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 3 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاربعاء أن "انطلاقة البحرين مستمرة ومتواصلة ولا تفريط فيها وسيظل واجب صونها أول الواجبات وعلى رأس المسؤوليات للحفاظ على رفعتها وتقدمها كمملكة حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان للعيش المشترك ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري".
وقال العاهل البحريني في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 25 عاما على توليه مقاليد الحكم (اليوبيل الفضي) انه يصادف اليوم ذكرى رحيل "فقيدنا الكبير" رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبغيابه فقدت البحرين قائدا وأبا محبوبا وأخا وصديقا مخلصا لكل فرد من أبناء وطنه.
وأوضح أن "رصيده الإنساني ونموذجه القيادي كانا أصدق تجسيد لصورة البحرين المتحضرة ولخلق إنسانها السمح والمعروف بوفائه وطيب خصاله وهو ما أكسبه حب شعبه واحترام العالم أجمع".
واضاف "لقد نذرنا النفس كابن لعيسى وحافظا لعهده بأن تتواصل مسيرة البناء والتطوير بذات العزم الوطني لخدمة مملكتنا العزيزة وحمل أمانتها العظيمة والتي قطعنا من أجلها أمام الله عهدا موثوقا بأن تبقى نموذجا متحضرا ووطنا متقدما يفخر بكفاءة أبنائه وبناته ويعتز بسعيهم المخلص لعلو شأن البحرين وصون كل ذرة من ترابها الوطني".
واستذكر الموقف التاريخي لشعب مملكة البحرين بإجماعه الوطني على الميثاق الذي جاء بمثابة البيعة لعهد وعصر جديد على خطى رجال النهضة ومعه جيل الآباء من الرواد الذين أغنوا ساحات العمل على امتداد المسيرة العامرة بزخم عطائهم المخلص وعملهم الصالح.
ولفت الى مواصلة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء "ابن البحرين البار" الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بذات الحرص والالتزام لخدمة وطنه وأهله وبمعية "أنجالنا الكرام" الذين يتولون مسؤولياتهم بروح وطنية عالية ضمن (فريق البحرين) الواحد بتمسكهم بشرف خدمة وطنهم والمحافظة على أمانته والذود عن مصالحه.
وقال اننا "على يقين تام بأن راية الوطن ستبقى مرفوعة في ميادين العز والشموخ بإذن المولى وتحت حماية قواتنا الوطنية الدفاعية والأمنية برجالها ونسائها الأوفياء والشجعان المحافظين على عهودهم والملتزمين بما أقسموا عليه أمام الله".(النهاية)
خ ن ع / م ن م
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