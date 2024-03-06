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العاهل البحريني: البحرين منارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري

3/6/2024 4:43:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 3 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاربعاء أن "انطلاقة البحرين مستمرة ومتواصلة ولا تفريط فيها وسيظل واجب صونها أول الواجبات وعلى رأس المسؤوليات للحفاظ على رفعتها وتقدمها كمملكة حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان للعيش المشترك ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري".
وقال العاهل البحريني في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 25 عاما على توليه مقاليد الحكم (اليوبيل الفضي) انه يصادف اليوم ذكرى رحيل "فقيدنا الكبير" رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبغيابه فقدت البحرين قائدا وأبا محبوبا وأخا وصديقا مخلصا لكل فرد من أبناء وطنه.
وأوضح أن "رصيده الإنساني ونموذجه القيادي كانا أصدق تجسيد لصورة البحرين المتحضرة ولخلق إنسانها السمح والمعروف بوفائه وطيب خصاله وهو ما أكسبه حب شعبه واحترام العالم أجمع".
واضاف "لقد نذرنا النفس كابن لعيسى وحافظا لعهده بأن تتواصل مسيرة البناء والتطوير بذات العزم الوطني لخدمة مملكتنا العزيزة وحمل أمانتها العظيمة والتي قطعنا من أجلها أمام الله عهدا موثوقا بأن تبقى نموذجا متحضرا ووطنا متقدما يفخر بكفاءة أبنائه وبناته ويعتز بسعيهم المخلص لعلو شأن البحرين وصون كل ذرة من ترابها الوطني".
واستذكر الموقف التاريخي لشعب مملكة البحرين بإجماعه الوطني على الميثاق الذي جاء بمثابة البيعة لعهد وعصر جديد على خطى رجال النهضة ومعه جيل الآباء من الرواد الذين أغنوا ساحات العمل على امتداد المسيرة العامرة بزخم عطائهم المخلص وعملهم الصالح.
ولفت الى مواصلة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء "ابن البحرين البار" الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بذات الحرص والالتزام لخدمة وطنه وأهله وبمعية "أنجالنا الكرام" الذين يتولون مسؤولياتهم بروح وطنية عالية ضمن (فريق البحرين) الواحد بتمسكهم بشرف خدمة وطنهم والمحافظة على أمانته والذود عن مصالحه.
وقال اننا "على يقين تام بأن راية الوطن ستبقى مرفوعة في ميادين العز والشموخ بإذن المولى وتحت حماية قواتنا الوطنية الدفاعية والأمنية برجالها ونسائها الأوفياء والشجعان المحافظين على عهودهم والملتزمين بما أقسموا عليه أمام الله".(النهاية)

خ ن ع / م ن م




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