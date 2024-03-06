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مسابقة الخرافي السنوية لحفظ القرآن الكريم تكرم 119 فائزة بدورتها ال25

3/6/2024 4:43:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 6 – 3 (كونا) –- كرمت مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي السنوية لحفظ القرآن الكريم الفائزات بدورتها ال25 وعددهن 119 منهن 30 من الاحتياجات الخاصة من إجمالي عدد المشاركات البالغ أكثر من 1200 متسابقة.
وقالت ندى الخرافي في تصريح صحفي نيابة عن راعية الحفل مديرة جامعة الكويت سابقا الدكتورة فايزة الخرافي اليوم الاربعاء إن المسابقة نشأت بمبادرة من جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة السابق عام 1997 وبالتنسيق مع بيت القرآن بالفحيحيل وأكملت المسيرة من بعده في رعاية المسابقة عائلته الكريمة وتتضمن العديد من فئات المجتمع.
واضافت انه يشارك في المسابقة كل من جمعية بشائر الخير ودور الرعاية الاجتماعية وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي للمعاقين والنادي الكويتي للصم والبكم وبلغ عدد الجنسيات المشاركة 47 جنسية وبلغ عدد المشاركين لهذا العام من الجنسين أكثر من 3500 متسابق.
وأوضحت أن أهمية المسابقة تكمن في حفظ القرآن الكريم وترسيخ المعاني الكريمة والرفيعة لكتاب الله بين الناشئة والشباب بما يهذب أخالقهم ويغرس في نفوسهم المفاهيم الصحيحة عن الدين الاسلامية منوهة بأنها تعد من المسابقات المهمة والمتميزة وتكتسب تميزها ومكانتها العظيمة من مضمونها الذي تدور حوله وهو القرآن الكريم.
وذكرت أن مثل هذه المسابقات من شأنها خلق حالة من التواصل المثمر والتعاون البناء والتآخي الحق والمودة بين المشاركين فيها من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف الجنسيات المقيمة على أرض المحبة والسلام للالتقاء على مائدة القرآن مما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي.
وأكدت الخرافي أن هذه المسابقات تسهم في إعداد جيل صالح مسلم يتحلى بأخلاق القرآن متزود بآدابه مهتد بهديه قادر على مواجهات تحديات اليوم والمستقبل بعد أن ثبت بالدليل القاطع أثر المسابقات القرآنية في تشجيع الأبناء على حفظ كتاب الله وإحكام تلاوته وإتقان تجويده ومعرفة معانيه.
وأضافت أن المسابقة تقام محليا في شكلها العام لكن في حقيقتها دولية إذ يشارك فيها العديد من الجنسيات وتشهد نموا عاما بعد عام مبينة أنها بدأت ب900 مشارك ووصلت إلى أكثر من 3500.
ولفتت إلى أن المسابقة جاءت تخليدا لذكرى المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي وقام بعدها المسؤولون في بيت القرآن بمنطقة الفحيحيل بالإعداد للمسابقة وتنفيذها بمشاركة كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية واستمرت حتى يومنا لتصل إلى الدورة السنوية ال25.
وتعد المسابقة أكبر مسابقة أهلية لحفظ القرآن الكريم في الكويت وتشمل كل شرائح المجتمع من البراعم والناشئة والشباب والرجال والنساء من مواطنين ومقيمين على أرض الكويت.(النهاية)

م ر ف / ح ع




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