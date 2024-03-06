وزير الخارجية يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الـ161 بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والبنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.(النهاية
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