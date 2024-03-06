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وزير الخارجية يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

3/6/2024 4:43:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الـ161 بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والبنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.(النهاية

ن م ع / أ ن د




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