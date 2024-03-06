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البنك المركزي المصري: رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس

3/6/2024 4:43:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وذكر البنك في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة السياسات النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27ر25 في المئة و28ر25 في المئة و75ر27 في المئة كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 75ر27 في المئة.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقا ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مرتكزا اسميا للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق معتبرا توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية إذ يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وأشار البيان الى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف موضحا أنه استعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأضاف "بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم".
وذكر البيان أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف من ناحية أخرى تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
ولفت الى ان اللجنة ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط مبينا أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.(النهاية)

ا س م / ع م ح



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