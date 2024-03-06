البنك المركزي المصري: رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وذكر البنك في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة السياسات النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27ر25 في المئة و28ر25 في المئة و75ر27 في المئة كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 75ر27 في المئة.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقا ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مرتكزا اسميا للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق معتبرا توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية إذ يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وأشار البيان الى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف موضحا أنه استعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأضاف "بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم".
وذكر البيان أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف من ناحية أخرى تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
ولفت الى ان اللجنة ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط مبينا أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.(النهاية)
ا س م / ع م ح
MENAFN06032024000071011013ID1107941618
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