(الخليج للتأمين) تحقق 2ر21 مليون دينار أرباحا صافية عن عام 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم الأربعاء تحقيقها 2ر21 مليون دينار (69 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية بربحية 73ر74 فلس للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقالت (الخليج للتأمين) في بيان صحفي إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 37 في المئة بما يعادل 37 فلسا للسهم الواحد عن السنة المذكورة مبينة أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.
ونقل بيان صحفي عن رئيس مجلس الإدارة فرقد الصانع قوله إن نتائج العام الحالي تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها.
وأسست المجموعة عام 1962 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 35 مليون دينار (نحو 7ر106 مليون دولار) وتقوم بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجالات الاستثمار المالي والعقاري على الصعيدين المحلي والدولي.(النهاية)
م ك ع / ه ث
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