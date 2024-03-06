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(الخليج للتأمين) تحقق 2ر21 مليون دينار أرباحا صافية عن عام 2023

3/6/2024 4:43:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم الأربعاء تحقيقها 2ر21 مليون دينار (69 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية بربحية 73ر74 فلس للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقالت (الخليج للتأمين) في بيان صحفي إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 37 في المئة بما يعادل 37 فلسا للسهم الواحد عن السنة المذكورة مبينة أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.
ونقل بيان صحفي عن رئيس مجلس الإدارة فرقد الصانع قوله إن نتائج العام الحالي تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها.
وأسست المجموعة عام 1962 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 35 مليون دينار (نحو 7ر106 مليون دولار) وتقوم بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجالات الاستثمار المالي والعقاري على الصعيدين المحلي والدولي.(النهاية)

م ك ع / ه ث




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