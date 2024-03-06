الجولة الخليجية لسمو أمير البلاد تؤسس لمرحلة متجددة من العمل والعزم والتكامل نحو خليجنا واحد

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من حنان السعيدي (تقرير) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- العزم والهمة والتأكيد على حقوق الكويت وسيادتها والتمسك بها وتعزيز جسور الشراكة والتلاحم في البيت الخليجي بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والأمني والدفاعي عناوين بارزة لعهد متجدد من الأولويات والتطلعات تجسدت في زيارات الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الله إلى دول مجلس التعاون الخليجي.وشكلت هذه الجولة في أهميتها سلسلة متتالية من البناء الداعم لشعار "خليجنا واحد" وأضافت بعدا آخر في المعادلة الفريدة للدبلوماسية الكويتية القائمة على أضلعها السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمدة من الرؤية الاستشرافية الثاقبة لسمو أمير البلاد وعزمه وهمته العالية كقائد حكيم ومحنك في رفع أعمدة البيت الخليجي مع أخوانه قادة دول الخليج. وكانت المحطة الأولى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أشقاؤنا أصحاب همة "جبل طويق" الذي بدأ بها سمو أمير البلاد الشيخِ مشعل الأحمد الجابر الصباح أولى زياراته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم لينطلق بعدها الى سلطنة عمان بلد "كرام العرب" والحضارة العريقة وإلى مملكة البحرين (لؤلؤة دلمون المضيئة) "بلد الكرام" ثم دولة قطر دوحة المجد والخير العزيزة ليختم جولته في دار زايد دولة الإمارات العربية المتحدة الغالية على قلوبنا جميعا. وحظيت زيارات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستقبالات رسمية وشعبية رفيعة المستوى تخللها استعراضات عسكرية ولوحات فنية وتراثية تقديرا وتأكيدا على مكانة سموه ودولة الكويت الكبيرة لدى الأشقاء كما قلد قادة دول مجلس التعاون سمو أمير البلاد أرفع الأوسمة تقديرا لجهود ومكانة سموه في تعزيز العلاقات والروابط الخليجية.وبرهنت هذه الزيارات الرؤية الصائبة والحنكة السياسية لصاحب السمو لإرسائه القواعد المتينة للسياسة الخارجية الكويتية وتوطيد دعائم علاقات الكويت مع أشقائها في الدول الخليجية خصوصا وأن لدولة الكويت دور بازر وفاعل في ترسيخ منظومة العمل الخليجي المشترك لتؤكد جولة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنها "صمام أمان وحصن منيع لجميع دول مجلس التعاون في مواجهة الأزمات والاضطرابات التي قد تواجهها وأنه ماض قدما في طريق أسلافه الكرام". وجاءت جولة سموه الخليجية ترجمة لما جاء في النطق السامي الذي ألقاه في 20 ديسمبر 2023 بجلسة أداء سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة اذ أكد "استمرار نهج دولة الكويت ودورها الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية". وبهذا الشأن قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن زيارات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدول المجلس تؤكد توجه دولة الكويت الثابت ودورها الفاعل في تعزيز العمل الخليجي كما تجسد رؤيتها السديدة ومساهماتها المحورية في تحقيق التقارب الخليجي وتعميق جذور التعاون بين دوله.وأضاف البديوي أن زيارات سمو الأمير في جولته الخليجية تعزز ايضا بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمنه و استقراره وتثبيت قواعده بما يحقق الازدهار والاستقرار لدوله وشعوبها الشقيقة.وأشاد بنتائج زيارات سمو الأمير والبيانات المشتركة التي صدرت عنها في كل دولة على حدة مشيرا أيضا الى ما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته ال159 الذي عقد الأحد الماضي في الرياض وأكد المجلس أن زيارات سمو أمير دولة الكويت تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس ويعود بالنفع على مصالحها ورخاء شعوبها.وجدد البديوي التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للزيارات التي قام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى دول الخليج سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويحقق لها المزيد من التقدم والتنمية تحت القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.من جانبه قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان إن الجولة الخليجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفلت بمعاني ومشاهد كثيرة عكست عمق الارتباط وعلاقات الأخوة بين الكويت وشقيقاتها الخليجية ممثلة بقادتها حتى أصبحت تلك الروابط "نموذجا للعلاقات الأخوية الراسخة والصلات الوثيقة السائدة بين الدول الشقيقة وما يجمع بينها من أواصر وأبرزها التاريخ واللغة والدين ووشائج القربى". وأشاد السفير الزمانان في تصريح مماثل لـ(كونا) بما رافق جولة سمو أمير البلاد الخليجية من مظاهر الترحيب والحفاوة في كل محطة من محطاتها رسميا وشعبيا بدءا بالمملكة العربية السعودية مرورا بسلطنة عمان ومملكة البحرين ثم قطر فدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء.ورأي أن هذه الجولة المهمة لسمو أمير البلاد "ليست فقط تأكيدا للعلاقات المتميزة بين دولة الكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون بل من شأنها المساهمة في الارتقاء بالعلاقات الأخوية الكويتية - الخليجية إلى آفاق أعلى وأرحب وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها مجالات تعاونها. وثمن مضامين البيانات الصادرة في ختام كل زيارة دولة لسمو أمير البلاد إلى الدول الخليجية الشقيقة وخصوصا تركيزها على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الكويت والدول الخليجية وشعوبها الشقيقة ودور هذه الزيارات في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية.

من جهته أشاد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد بزيارات الدولة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى دول مجلس التعاون الخليجي في جولته الخارجية الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم قائلا إن تلك الزيارات تجسد التمسك الحقيقي بالعمل الخليجي الموحد وسبل تطويره بما ينعكس إيجابا على مواطني دول مجلس التعاون.

وأضاف الراشد في تصريح مماثل لـ(كونا) أن هذه الزيارات تشكل أيضا بداية لانطلاقة متجددة تعزز ما سبق نحو المحيط العربي والدولي ومقدمة لما سيتم بحثه في القمة الخليجية المقبلة. ورأي أن هذه الزيارات تعتبر تأكيدا وتعزيزا للموقف الخليجي تجاه كل القضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك والتحديات الماثلة في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح في هذا الشأن أن زيارات الدولة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى دول الخليج من شأنها كذلك تعزيز الموقف الخليجي حيال القضايا التي تهم دول مجلس التعاون ككل اضافة الى منح الجانب الاقتصادي مساحة كبيرة من الاهتمام.

وأفاد الراشد بأن الجولة الخليجية لسمو أمير البلاد "مؤشر قوي أيضا على تعزيز الموقف السياسي الخليجي وتقوية أواصر التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا كما جاء في البيانات الختامية لتلك الزيارات لتعزز رؤى منظومة العمل الخليجي وتوحدها". وتكللت زيارات سمو أمير البلاد إلى الدول الخليجية الشقيقة ببيانات ختامية أكدت أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية وتعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات والتأكيد على تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن المنطقة واستقرارها.

وفيما يخص حقل الدرة تم التأكيد في تلك البيانات على أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط كما تم الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل.

وعن مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي تم التشديد على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعت البيانات في مضامينها العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة مع الكويت عام 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في الشهر ذاته.

وأعربت البيانات عن الرفض لإلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وفيما يخص الشأن الإقليمي تناولت البيانات الختامية تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة حيث دعت المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الى ضرورة أن يضطلع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين لاسيما قي قطاع غزة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت البيانات بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وفي ما يتعلق بالأوضاع في اليمن أكدت البيانات الختامية أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية) و(مخرجات الحوار الوطني الشامل) و(قرارات مجلس الأمن) ومنها القرار رقم 2216.

وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر شددت البيانات على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع.(النهاية) ح س