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سمو أمير البلاد يبعث برسالتي شكر لوزير التربية ورئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم

3/6/2024 4:43:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالتي شكر إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني وإلى رئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود أشاد فيهما سموه رعاه الله بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية والعمل الحثيث الذي أسهم في إنجاز جامعة عبدالله السالم متطلعا سموه حفظه الله إلى أن يرتقي هذا الصرح الاكاديمي البارز بالمنظومة التعليمية في البلاد ورفع مستوى المخرجات التعليمية الوطنية عبر تزويد منتسبيه بشتى أنواع العلم والمعرفة ليسهموا في مسيرة النهضة وبناء الوطن العزيز.
سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع للارتقاء بمساره الحضاري الطموح نحو آفاق أرحب من التقدم الازدهار.(النهاية)

ع ع ح




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