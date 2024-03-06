سمو أمير البلاد يبعث برسالتي شكر لوزير التربية ورئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالتي شكر إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني وإلى رئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود أشاد فيهما سموه رعاه الله بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية والعمل الحثيث الذي أسهم في إنجاز جامعة عبدالله السالم متطلعا سموه حفظه الله إلى أن يرتقي هذا الصرح الاكاديمي البارز بالمنظومة التعليمية في البلاد ورفع مستوى المخرجات التعليمية الوطنية عبر تزويد منتسبيه بشتى أنواع العلم والمعرفة ليسهموا في مسيرة النهضة وبناء الوطن العزيز.
سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع للارتقاء بمساره الحضاري الطموح نحو آفاق أرحب من التقدم الازدهار.(النهاية)
ع ع ح
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