2707 أطنان خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2707 أطنان، منها 1979 طن خضار و570 طن فواكه، و157طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، البصل الناشف 25و 35 قرشا، الثوم 350 و500 قرش، البطاطا 30 و40 قرشا، البندورة 8 و17 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 30 و55 قرشا، الزهرة 8 و20 قرشا، الليمون 30 و40 قرشا والموز البلدي 60 و85 قرشا.

-- (بترا)

رح/أ أ/ب ط

06/03/2024 12:08:58