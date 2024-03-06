2707 أطنان خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2707 أطنان، منها 1979 طن خضار و570 طن فواكه، و157طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، البصل الناشف 25و 35 قرشا، الثوم 350 و500 قرش، البطاطا 30 و40 قرشا، البندورة 8 و17 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 30 و55 قرشا، الزهرة 8 و20 قرشا، الليمون 30 و40 قرشا والموز البلدي 60 و85 قرشا.
-- (بترا)
رح/أ أ/ب ط
06/03/2024 12:08:58
MENAFN06032024000117011021ID1107941613
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