الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 آذار (بترا) - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات، خاصة إلى شمال القطاع.

وأكدت أن الهدف من تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هو تطبيق خطة حكومتها بتكريس الاحتلال الإسرائيلي والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

06/03/2024 12:01:52