الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 آذار (بترا) - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات، خاصة إلى شمال القطاع.
وأكدت أن الهدف من تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هو تطبيق خطة حكومتها بتكريس الاحتلال الإسرائيلي والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
06/03/2024 12:01:52
MENAFN06032024000117011021ID1107941612
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