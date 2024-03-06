قرى الأطفال SOS تجدد شراكتها مع بنك الاتحاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 آذار (بترا)- جدّدت جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاتحاد لمدة 3 سنوات، انطلاقاً من رسالة البنك الإنسانية التي تتبناها الجمعية في رعاية الأطفال والشباب ممن يفقدون السند الأسري، والتكفّل بالمصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى الأطفال.
ووقع الاتفاقية عن الجمعية المديرة الوطنية رنا الزعبي، وعن بنك الاتحاد الرئيسة التنفيذية ناديا السعيد.
وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أعربت الزعبي، عن اعتزازها بهذه الشراكة المميزة وأهمية استمراريتها، حيث أنها تسهم بتغطية عدة جوانب، أهمّها: الاحتياجات الأساسية للأطفال، وتتضمن محور تطوع وإشراك موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال، ما يساعد على تعزيز دمج الأطفال في المجتمع الخارجي وتعزيز قيم العطاء والتكافل لدى الموظفين.
من ناحيتها، أكدت السعيد، أهمية عقد شراكات إنسانية هادفة مع مؤسسات مؤثرة من شأنها دعم نهوض المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع، ضمن إطار الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة تؤكد حرص البنك الدائم على دعم الحالات الإنسانية والمنظمات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق أثر مجتمعي مستدام، فطالما كانت مسؤوليته المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من هويته المؤسسية.
يشار إلى أن جمعية قرى الأطفال SOS، هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة واربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها، وتقدم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.
كما يشار إلى أن بنك الاتحاد، هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1978، وتتكون من عدة شركات، ويمتلك البنك حصة نسبتها 10 بالمئة من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته عام 2017، كما استحوذ البنك على حصة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.
-- (بترا)
ه ع/أ م/ب ط
06/03/2024 12:00:50
MENAFN06032024000117011021ID1107941611
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