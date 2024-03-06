قرى الأطفال SOS تجدد شراكتها مع بنك الاتحاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 6 آذار (بترا)- جدّدت جمعية قرى الأطفال الأردنية ‏SOS، شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاتحاد لمدة 3 سنوات، انطلاقاً من رسالة البنك الإنسانية التي تتبناها الجمعية في رعاية الأطفال والشباب ممن يفقدون السند الأسري، والتكفّل بالمصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى ‏الأطفال.

ووقع الاتفاقية عن الجمعية المديرة الوطنية رنا الزعبي، وعن بنك الاتحاد الرئيسة التنفيذية ناديا السعيد.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أعربت الزعبي، عن اعتزازها بهذه الشراكة المميزة وأهمية استمراريتها، حيث أنها تسهم بتغطية عدة جوانب، أهمّها: الاحتياجات الأساسية للأطفال، وتتضمن محور تطوع وإشراك موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال، ما يساعد على تعزيز دمج الأطفال في المجتمع الخارجي وتعزيز قيم العطاء والتكافل لدى الموظفين.

من ناحيتها، أكدت السعيد، أهمية عقد شراكات إنسانية هادفة مع مؤسسات مؤثرة من شأنها دعم نهوض المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع، ضمن إطار الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة تؤكد حرص البنك الدائم على دعم الحالات الإنسانية والمنظمات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق أثر مجتمعي مستدام، فطالما كانت مسؤوليته المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من هويته المؤسسية.

يشار إلى أن جمعية قرى الأطفال ‎ SOS، هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة واربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎، وتقدم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏

كما يشار إلى أن بنك الاتحاد، هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1978، وتتكون من عدة شركات، ويمتلك البنك حصة نسبتها 10 بالمئة من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته عام 2017، كما استحوذ البنك على حصة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.

-- (بترا)

ه ع/أ م/ب ط

06/03/2024 12:00:50