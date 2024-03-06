مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 آذار (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته.

وأضافت، أن المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

06/03/2024 11:56:56