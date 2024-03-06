مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 آذار (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته.
وأضافت، أن المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
06/03/2024 11:56:56
MENAFN06032024000117011021ID1107941610
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