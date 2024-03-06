شرق عمان الصناعية تحاور بقضايا التشغيل في ظل الوضع الإقليمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - عقدت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون، مساء أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "ممارسات اقتصادية فعالة لضمان ديمومة القطاع الصناعي وتعزيز فرص التشغيل خلال الأزمات".

وناقش المجتمعون وهم اقتصاديون وخبراء مال وأعمال، خلال الجلسة تأثير الوضع الإقليمي على سياسات التشغيل في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات الحاصلة والمتوقعة جراء الأحداث المستجدة وتأثيرها على سياسات التشغيل والبطالة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن خطة التحديث الاقتصادي التي رسمها الأردن برعاية ملكية سامية، للسنوات العشر القادمة حددت المسار الواضح للنمو من خلال وضع محركات وأدوات تلزم الحكومات المتعاقبة على تطبيقها.

وأكد خلال الجلسة، أن نسبة النمو المنتظرة في حال تطبيق الرؤية يجب ان تبلغ ما يقارب 6 بالمئة، وان ذلك يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أن السبيل لتحقيق تلك النسب من النمو يتطلب من القطاع العام تشغيلا حقيقيا للأعمال ومن القطاع الخاص بذل المزيد من أجل الإبداع والتطوير، لاسيما في تطوير خبرات ومهارات العنصر البشري الذي يمثل رأسمال الحقيقي والمستدام للنمو الاقتصادي.

من جهتها، أوضحت مديرة مشروع التجارة لأجل التشغيل في الوكالة الألمانية للتعاون لارا أبو سليم، أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين، والتركيز على تحسين ظروف الشركات المصدرة وتعزيز أدائها التجاري، ما يسهم في خلق فرص عمل لآلاف الأردنيين واللاجئين السوريين الباحثين عن عمل.

وأضافت، أن الجهود المستمرة التي تبذلها وحدة دعم التشغيل في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية لتعزيز ممارسات التشغيل تحظى بتقدير كبير، حيث تلعب هذه الوحدة دورًا محوريًا في معالجة قضايا البطالة ومساعدة فئات مختلفة من الباحثين عن عمل، بما في ذلك الأردنيين والنساء وذوي الإعاقة، لتعزيز فعاليتها الاقتصادية وتسهيل اندماجها في سوق العمل.

-- (بترا)

م م/أ أ/ب ط

06/03/2024 11:55:45