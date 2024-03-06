غزة: 86 شهيدا بـ9 مجازر إسرائيلية خلال يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 152 على قطاع غزة، الى أنه لا يزال الكثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 30717 شهيدا و 72156 مصابا.

وأضافت، أن الاحتلال تعمد قتل 348 من الكوادر الصحية، كما اعتقل 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخانيونس وشمال قطاع غزة.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

06/03/2024 11:50:21