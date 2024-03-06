غزة: 86 شهيدا بـ9 مجازر إسرائيلية خلال يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 152 على قطاع غزة، الى أنه لا يزال الكثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 30717 شهيدا و 72156 مصابا.
وأضافت، أن الاحتلال تعمد قتل 348 من الكوادر الصحية، كما اعتقل 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخانيونس وشمال قطاع غزة.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
06/03/2024 11:50:21
MENAFN06032024000117011021ID1107941608
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