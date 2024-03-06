الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 آذار (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة بلدات فلسطينية، والشروع بحملة مداهمات للمنازل والمحال التجارية، فيما دارت اشتباكات في محيط قبر يوسف في نابلس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 مواطنا من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

06/03/2024 11:43:25