الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 آذار (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة بلدات فلسطينية، والشروع بحملة مداهمات للمنازل والمحال التجارية، فيما دارت اشتباكات في محيط قبر يوسف في نابلس.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 مواطنا من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
06/03/2024 11:43:25
MENAFN06032024000117011021ID1107941605
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