أمين عام الخارجية يلتقي المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 6 آذار (بترا) - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس، لبحث الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها الحرب على غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وأكد القطارنة، خلال الاجتماع الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ومسؤولون من الاتحاد، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية التي تتنافى وجميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وتناول الاجتماع سبل تكثيف الجهود المستهدفة لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، بمختلف الطرق والوسائل.

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

06/03/2024 11:40:39