أمين عام الخارجية يلتقي المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 آذار (بترا) - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس، لبحث الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها الحرب على غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وأكد القطارنة، خلال الاجتماع الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ومسؤولون من الاتحاد، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية التي تتنافى وجميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وتناول الاجتماع سبل تكثيف الجهود المستهدفة لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، بمختلف الطرق والوسائل.
-- (بترا)
ص خ/أ م/ب ط
06/03/2024 11:40:39
MENAFN06032024000117011021ID1107941604
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