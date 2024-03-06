Wednesday, 06 March 2024 01:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة تدريبية لمعلمي التربية المهنية في الخياطة والتفصيل والتصميم

3/6/2024 4:42:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - نظمت مديرية تربية لواء الجامعة، ورشة تدريبية مهنية في الخياطة والتفصيل والتصميم، بهدف تمكين معلمي التربية المهنية في مدارس اللواء من تطبيق التمارين العملية في مبحث التربية المهنية.
وتأتي الورشة التي عقدت بإشراف مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبد الحكيم الشوابكة، بالتعاون مع مصممة الأزياء منارة السلطي، من جامعة البلقاء التطبيقية، تعزيزًا لأواصر الشراكة مع القطاعات المختلفة.
وكرم الشوابكة، المشاركين في الورشة لجهودهم، مؤكدا أهمية مثل هذه الورش التي تهدف إلى إكساب المهارات وصقلها، كما ثمن دور القطاعات الأخرى في دعم قطاع التعليم في جميع المجالات.
يذكر أن الورشة عقدت على مدار 3 أيام في مدرسة زبيدة بنت جعفر الأساسية للبنات، ومدرسة صويلح الثانوية للبنات، ومدرسة أم طفيل الثانوية للبنات.
-- (بترا)
ع س/أ م/ب ط
06/03/2024 11:28:42

MENAFN06032024000117011021ID1107941603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث