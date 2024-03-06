ورشة تدريبية لمعلمي التربية المهنية في الخياطة والتفصيل والتصميم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - نظمت مديرية تربية لواء الجامعة، ورشة تدريبية مهنية في الخياطة والتفصيل والتصميم، بهدف تمكين معلمي التربية المهنية في مدارس اللواء من تطبيق التمارين العملية في مبحث التربية المهنية.

وتأتي الورشة التي عقدت بإشراف مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبد الحكيم الشوابكة، بالتعاون مع مصممة الأزياء منارة السلطي، من جامعة البلقاء التطبيقية، تعزيزًا لأواصر الشراكة مع القطاعات المختلفة.

وكرم الشوابكة، المشاركين في الورشة لجهودهم، مؤكدا أهمية مثل هذه الورش التي تهدف إلى إكساب المهارات وصقلها، كما ثمن دور القطاعات الأخرى في دعم قطاع التعليم في جميع المجالات.

يذكر أن الورشة عقدت على مدار 3 أيام في مدرسة زبيدة بنت جعفر الأساسية للبنات، ومدرسة صويلح الثانوية للبنات، ومدرسة أم طفيل الثانوية للبنات.

-- (بترا)

ع س/أ م/ب ط

06/03/2024 11:28:42