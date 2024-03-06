ورشة تدريبية لمعلمي التربية المهنية في الخياطة والتفصيل والتصميم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا) - نظمت مديرية تربية لواء الجامعة، ورشة تدريبية مهنية في الخياطة والتفصيل والتصميم، بهدف تمكين معلمي التربية المهنية في مدارس اللواء من تطبيق التمارين العملية في مبحث التربية المهنية.
وتأتي الورشة التي عقدت بإشراف مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبد الحكيم الشوابكة، بالتعاون مع مصممة الأزياء منارة السلطي، من جامعة البلقاء التطبيقية، تعزيزًا لأواصر الشراكة مع القطاعات المختلفة.
وكرم الشوابكة، المشاركين في الورشة لجهودهم، مؤكدا أهمية مثل هذه الورش التي تهدف إلى إكساب المهارات وصقلها، كما ثمن دور القطاعات الأخرى في دعم قطاع التعليم في جميع المجالات.
يذكر أن الورشة عقدت على مدار 3 أيام في مدرسة زبيدة بنت جعفر الأساسية للبنات، ومدرسة صويلح الثانوية للبنات، ومدرسة أم طفيل الثانوية للبنات.
-- (بترا)
ع س/أ م/ب ط
06/03/2024 11:28:42
MENAFN06032024000117011021ID1107941603
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