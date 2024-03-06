افتتاح مشروع تحسين التزويد المائي للعاصمة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، مشروع تحسين التزويد المائي في محافظة العاصمة عمان، الذي نفذته سلطة المياه، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مذكرة التفاهم الأميركية الأردنية للتنمية الاقتصادية.

وقال أبو السعود، إن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة المناطق التي شهدت اختلالات خلال الفترات الماضية.

وأضاف، أن إنجاز هذا المشروع تزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق متعددة في عمان.

وأكد الوزير، خلال الافتتاح الذي حضره مدير عام شركة مياهنا المهندس محمد العوران ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة معتز اللوزي وعدد من المعنيين، إضافة إلى ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأمانة عمان الكبرى، وفريق عمل المشروع وأفراد من المجتمع المحلّي ان وزارة المياه والري تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، حيث أن المشروع اشتمل على تنفيذ خطوط رئيسية بطول 59 كلم دكتايل قطر 400 ملم- 150 ملم، إضافة الى خطوط بولي ايثلين بأقطار 180 ، 125 ، 63 ملم ، حيث تم توفير نحو 1.1 مليون م3 من المياه المفقودة خلال عام.

وزاد ان المناطق التي استفادت من تنفيذ أعمال المشروع خلال مدة 813 يوما هي مناطق ماركا، خريبة السوق، القويسمة، زهران، شفا بدران، عين الرباط، ياجوز، احد، الموقر، سحاب، وادي السير، أبو علندا، ام العمد، حسبان، الجويدة، بيادر وادي السير والقسطل.

وثمن الوزير دعم الوكالة الأميركية للتنمية في عمليات تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب، حيث قامت الوكالة بالشراكة مع وزارة المياه والري وسلطة المياه، وبتمويل من الحكومة الأميركية بإجراء تحسينات على الشبكات التي كانت ضرورية لتحسين خدمة تزويد المياه، لا سيما في المناطق ذات التزويد المحدود في محافظة العاصمة.

من جهته، عرض امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس وائل الدويري، مراحل سير واستكمال اعمال المشروع، مبينا انه ومنذ عام 2023، يستفيد من هذا المشروع حوالي 55000 نسمة من سكّان عمّان من خلال توفير حوالي مليون متر مكعب من المياه، كما ستؤدّي التوصيلات الإضافية لشركة (مياهنا) إلى زيادة هذا العدد إلى 57000 نسمة.

بدورها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، إن هذا المشروع يعد جزءًا من مبادرة (أشمل) لضمان حصول المناطق في كلّ أنحاء عمّان على خدمات مياه عالية الجودة بشكل مستمرّ من خلال تعزيز البنية التحتية للمياه.

وأضافت، أن التعاون في هذا المشروع كما هو حال العديد من المشاريع الأخرى التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هو خير مثال على الشراكة بين البلدين، حيث تمّ تصميم المشروع وتنفيذه والإشراف عليه من قبل شركات أردنية.

وعبر ممثلو المجتمع المحلي عن شكرهم وامتنانهم لتنفيذ وتأمين التمويل اللازم لانجاز اعمال المشروع وانعكاس ذلك على تحسين وصول المياه وتقليل التكاليف عليهم .

-- (بترا)

ع ح/أ أ/ب ط

06/03/2024 11:38:39