افتتاح مشروع تحسين التزويد المائي للعاصمة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا) - افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، مشروع تحسين التزويد المائي في محافظة العاصمة عمان، الذي نفذته سلطة المياه، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مذكرة التفاهم الأميركية الأردنية للتنمية الاقتصادية.
وقال أبو السعود، إن الوزارة تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة المناطق التي شهدت اختلالات خلال الفترات الماضية.
وأضاف، أن إنجاز هذا المشروع تزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق متعددة في عمان.
وأكد الوزير، خلال الافتتاح الذي حضره مدير عام شركة مياهنا المهندس محمد العوران ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة معتز اللوزي وعدد من المعنيين، إضافة إلى ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأمانة عمان الكبرى، وفريق عمل المشروع وأفراد من المجتمع المحلّي ان وزارة المياه والري تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، حيث أن المشروع اشتمل على تنفيذ خطوط رئيسية بطول 59 كلم دكتايل قطر 400 ملم- 150 ملم، إضافة الى خطوط بولي ايثلين بأقطار 180 ، 125 ، 63 ملم ، حيث تم توفير نحو 1.1 مليون م3 من المياه المفقودة خلال عام.
وزاد ان المناطق التي استفادت من تنفيذ أعمال المشروع خلال مدة 813 يوما هي مناطق ماركا، خريبة السوق، القويسمة، زهران، شفا بدران، عين الرباط، ياجوز، احد، الموقر، سحاب، وادي السير، أبو علندا، ام العمد، حسبان، الجويدة، بيادر وادي السير والقسطل.
وثمن الوزير دعم الوكالة الأميركية للتنمية في عمليات تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب، حيث قامت الوكالة بالشراكة مع وزارة المياه والري وسلطة المياه، وبتمويل من الحكومة الأميركية بإجراء تحسينات على الشبكات التي كانت ضرورية لتحسين خدمة تزويد المياه، لا سيما في المناطق ذات التزويد المحدود في محافظة العاصمة.
من جهته، عرض امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس وائل الدويري، مراحل سير واستكمال اعمال المشروع، مبينا انه ومنذ عام 2023، يستفيد من هذا المشروع حوالي 55000 نسمة من سكّان عمّان من خلال توفير حوالي مليون متر مكعب من المياه، كما ستؤدّي التوصيلات الإضافية لشركة (مياهنا) إلى زيادة هذا العدد إلى 57000 نسمة.
بدورها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، إن هذا المشروع يعد جزءًا من مبادرة (أشمل) لضمان حصول المناطق في كلّ أنحاء عمّان على خدمات مياه عالية الجودة بشكل مستمرّ من خلال تعزيز البنية التحتية للمياه.
وأضافت، أن التعاون في هذا المشروع كما هو حال العديد من المشاريع الأخرى التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هو خير مثال على الشراكة بين البلدين، حيث تمّ تصميم المشروع وتنفيذه والإشراف عليه من قبل شركات أردنية.
وعبر ممثلو المجتمع المحلي عن شكرهم وامتنانهم لتنفيذ وتأمين التمويل اللازم لانجاز اعمال المشروع وانعكاس ذلك على تحسين وصول المياه وتقليل التكاليف عليهم .
-- (بترا)
ع ح/أ أ/ب ط
06/03/2024 11:38:39
MENAFN06032024000117011021ID1107941602
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