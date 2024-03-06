مباراتان في افتتاح الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - تفتتح يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في السلط وعمان.

ويلتقي عند الخامسة مساء على ملعب السلط، فريقا السلط وشباب الأردن، فيما يلتقي عند السابعة والنصف مساء فريقا سحاب والأهلي على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل المباريات يوم الجمعة، بلقاء يجمع الرمثا مع الحسين اربد على ستاد الحسن بإربد عند الخامسة مساء، فيما يلعب شباب العقبة مع الجليل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند السابعة والنصف مساء.

وتختتم منافسات الأسبوع الرابع عشر يوم السبت المقبل، بلقاء الوحدات مع مغير السرحان على ستاد عمان، فيما يلتقي معان مع الفيصلي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حتى الآن برصيد 37 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 30، ثم الوحدات 28 نقطة.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

06/03/2024 11:27:01