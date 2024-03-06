مباراتان في افتتاح الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا) - تفتتح يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في السلط وعمان.
ويلتقي عند الخامسة مساء على ملعب السلط، فريقا السلط وشباب الأردن، فيما يلتقي عند السابعة والنصف مساء فريقا سحاب والأهلي على ستاد عمان الدولي.
وتتواصل المباريات يوم الجمعة، بلقاء يجمع الرمثا مع الحسين اربد على ستاد الحسن بإربد عند الخامسة مساء، فيما يلعب شباب العقبة مع الجليل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند السابعة والنصف مساء.
وتختتم منافسات الأسبوع الرابع عشر يوم السبت المقبل، بلقاء الوحدات مع مغير السرحان على ستاد عمان، فيما يلتقي معان مع الفيصلي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حتى الآن برصيد 37 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 30، ثم الوحدات 28 نقطة.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
06/03/2024 11:27:01
MENAFN06032024000117011021ID1107941601
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