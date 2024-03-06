استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 آذار (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين يوم الخميس الماضي.

وأفاد مستشفى ابن سينا في جنين، في بيان، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.

وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 شباط الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن ارتقى شهيدا صباح اليوم متأثرا بإصابته.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

06/03/2024 11:23:19