استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 آذار (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين يوم الخميس الماضي.
وأفاد مستشفى ابن سينا في جنين، في بيان، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.
وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 شباط الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن ارتقى شهيدا صباح اليوم متأثرا بإصابته.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
06/03/2024 11:23:19
MENAFN06032024000117011021ID1107941600
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