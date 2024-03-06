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السوري مدنية يلتحق بالنادي الفيصلي

3/6/2024 4:42:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - التحق حارس مرمى منتخب سوريا لكرة القدم أحمد مدنية، بفريق النادي الفيصلي، استعدادا لمشاركته بمنافسات المرحلة المقبلة من الموسم الكروي الحالي.
ووصل مدنية إلى عمان ليلة أمس، تمهيدا لإتمام إجراءات التحاقه بفريق الفيصلي والخضوع للفحص الطبي، قبل التحاقه اليوم بالتدريبات ومن ثم المشاركة في المباريات المقبلة.
وأعلن الفيصلي تعاقده مع مدنية، قبل أكثر من أسبوع، إلا أن بعض الإجراءات أخرت التحاق الحارس السوري بفريقه الجديد.
وأبرم الفيصلي خلال الفترة الأخيرة عدة تعاقدات، أبرزها حارس المرمى مدنية، والمحترف الفلسطيني مصعب البطاط، وسند جعارة، وبكر كلبونة، كما استقطب ماهر طعمة، ليتولى مهمة المدير الإداري.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
06/03/2024 11:19:30

MENAFN06032024000117011021ID1107941599

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