السوري مدنية يلتحق بالنادي الفيصلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا) - التحق حارس مرمى منتخب سوريا لكرة القدم أحمد مدنية، بفريق النادي الفيصلي، استعدادا لمشاركته بمنافسات المرحلة المقبلة من الموسم الكروي الحالي.
ووصل مدنية إلى عمان ليلة أمس، تمهيدا لإتمام إجراءات التحاقه بفريق الفيصلي والخضوع للفحص الطبي، قبل التحاقه اليوم بالتدريبات ومن ثم المشاركة في المباريات المقبلة.
وأعلن الفيصلي تعاقده مع مدنية، قبل أكثر من أسبوع، إلا أن بعض الإجراءات أخرت التحاق الحارس السوري بفريقه الجديد.
وأبرم الفيصلي خلال الفترة الأخيرة عدة تعاقدات، أبرزها حارس المرمى مدنية، والمحترف الفلسطيني مصعب البطاط، وسند جعارة، وبكر كلبونة، كما استقطب ماهر طعمة، ليتولى مهمة المدير الإداري.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
06/03/2024 11:19:30
MENAFN06032024000117011021ID1107941599
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