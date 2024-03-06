اختتام فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشارقة 6 آذار (بترا) - جميل البرماوي - اختتم مساء أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024"، التي سجلت حضور 22 ألف زائر، من المصورين وصناع الأفلام وعشاق الفنون البصرية باختلاف أنواعها.
وأعلن خلال حفل الختام الذي شهده نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، عن الهوية البصرية الجديدة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، كما أعلن عن تاريخ انعقاد النسخة التاسعة من المهرجان، في الفترة من 20-26 شباط 2025.
كما أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال فعاليات المهرجان، قناة البودكاست الرسمية التابعة له تحت مسمى "صوت الشارقة"، باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف توثيق الرحلات المهنية للمصورين والمخرجين المشاركين في المهرجان.
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، أن المهرجان شكل منصة حوار مفتوحة بين حضارات ولغات وشعوب العالم، ووضع أمام الجمهور أكثر القضايا العادلة في العالم، ليمنحهم الحق في مناصرتها والوقوف إلى جانبها.
وأضاف أن المهرجان شهد حضورا جماهيريا كبيرا، ما يؤكد أن المهرجان أصبح موضع تقدير من قبل الجمهور وقطاع التصوير وخبراء الصناعة.
وفي نهاية الحفل كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، المصورين وصنّاع الأفلام والخبراء الضيوف، وجمعيات واتحادات التصوير العربية والأجنبية.
وشهد المهرجان انطلاق الدورة الثالثة للقمة البيئية، كما احتفت شركة لايكا بالنسخة الثامنة للمهرجان بإطلاقها إصداراً خاصاً يحمل اسم إمارة الشارقة من كاميرتها المونوكروم، والتي تم تصنيع 150 واحدة منها فقط.
ووثق اكسبوجر 2024 ذكرى أبطال الصورة من المصورين الذين استشهدوا خلال تغطيتهم الحرب على قطاع غزة، بنصب تذكاري حجري على باب إكسبو الشارقة، حفرت عليه أسماؤهم، وقدم المهرجان على مدى أيامه السبعة أكثر من 200 فعالية بمشاركة 150 من أفضل مصوري العالم، كما استضاف أكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، وأكثر من 79 جلسة نقاشية وحواراً ملهماً، إلى جانب 27 عرضاً سينمائياً لأفلام وثائقية قصيرة وطويلة، بالإضافة إلى أكثر من 66 ورشة عمل مع خبراء التصوير.
وتضمنت فعاليات المهرجان جلسات تقييم للسير الفنية وجولات تعريفية وحفلات توقيع كتب ومعرضاً تجاريا لـ 18 من كبرى العلامات العالمية المتخصصة بمعدات التصوير، فاتحاً أبوابه أمام الجمهور للتعرف على تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، وموفراً فرصاً للعاملين في الصناعات الإبداعية للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصور.
-- (بترا)
ج ب/أ م/ب ط
06/03/2024 10:48:32
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