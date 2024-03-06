اختتام فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

الشارقة 6 آذار (بترا) - جميل البرماوي - اختتم مساء أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024"، التي سجلت حضور 22 ألف زائر، من المصورين وصناع الأفلام وعشاق الفنون البصرية باختلاف أنواعها.

وأعلن خلال حفل الختام الذي شهده نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، عن الهوية البصرية الجديدة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، كما أعلن عن تاريخ انعقاد النسخة التاسعة من المهرجان، في الفترة من 20-26 شباط 2025.

كما أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال فعاليات المهرجان، قناة البودكاست الرسمية التابعة له تحت مسمى "صوت الشارقة"، باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف توثيق الرحلات المهنية للمصورين والمخرجين المشاركين في المهرجان.

وأكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، أن المهرجان شكل منصة حوار مفتوحة بين حضارات ولغات وشعوب العالم، ووضع أمام الجمهور أكثر القضايا العادلة في العالم، ليمنحهم الحق في مناصرتها والوقوف إلى جانبها.

وأضاف أن المهرجان شهد حضورا جماهيريا كبيرا، ما يؤكد أن المهرجان أصبح موضع تقدير من قبل الجمهور وقطاع التصوير وخبراء الصناعة.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، المصورين وصنّاع الأفلام والخبراء الضيوف، وجمعيات واتحادات التصوير العربية والأجنبية.

وشهد المهرجان انطلاق الدورة الثالثة للقمة البيئية، كما احتفت شركة لايكا بالنسخة الثامنة للمهرجان بإطلاقها إصداراً خاصاً يحمل اسم إمارة الشارقة من كاميرتها المونوكروم، والتي تم تصنيع 150 واحدة منها فقط.

ووثق اكسبوجر 2024 ذكرى أبطال الصورة من المصورين الذين استشهدوا خلال تغطيتهم الحرب على قطاع غزة، بنصب تذكاري حجري على باب إكسبو الشارقة، حفرت عليه أسماؤهم، وقدم المهرجان على مدى أيامه السبعة أكثر من 200 فعالية بمشاركة 150 من أفضل مصوري العالم، كما استضاف أكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، وأكثر من 79 جلسة نقاشية وحواراً ملهماً، إلى جانب 27 عرضاً سينمائياً لأفلام وثائقية قصيرة وطويلة، بالإضافة إلى أكثر من 66 ورشة عمل مع خبراء التصوير.

وتضمنت فعاليات المهرجان جلسات تقييم للسير الفنية وجولات تعريفية وحفلات توقيع كتب ومعرضاً تجاريا لـ 18 من كبرى العلامات العالمية المتخصصة بمعدات التصوير، فاتحاً أبوابه أمام الجمهور للتعرف على تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، وموفراً فرصاً للعاملين في الصناعات الإبداعية للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصور.

-- (بترا)

ج ب/أ م/ب ط

06/03/2024 10:48:32