الأغذية العالمي يفشل باستئناف تسليم المساعدات لشمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- أعلن برنامَج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية، فشل محاولته لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفَا المجاعة.
وقال البرنامَج عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية مكونة من 14 شاحنة إلى شمال قطاع غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام 3 ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.
وأفاد نائب المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكاو ، بأنه "رغم أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامَج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك".
وأوقف البرنامَج تسليم المساعدات مؤقتا في 20 شباط الماضي، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.
-- (بترا )
رصد/أغ/أ م / س س
06/03/2024 09:54:15
MENAFN06032024000117011021ID1107941596
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