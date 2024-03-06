الأغذية العالمي يفشل باستئناف تسليم المساعدات لشمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- أعلن برنامَج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية، فشل محاولته لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفَا المجاعة.

وقال البرنامَج عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية مكونة من 14 شاحنة إلى شمال قطاع غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام 3 ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وأفاد نائب المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكاو ، بأنه "رغم أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامَج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك".

وأوقف البرنامَج تسليم المساعدات مؤقتا في 20 شباط الماضي، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.

-- (بترا )

رصد/أغ/أ م / س س

06/03/2024 09:54:15