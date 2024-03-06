شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 آذار (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين على الأقل ووقعت العديد من الإصابات فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العطار بمدينة دير البلح وسط القطاع المحاصر ،حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية .
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني والخمسين بعد المئة، في وقت تواصل فيه الهيئات الإنسانية والدولية تقليص رقعة المجاعة مع استمرار حرب التجويع، المتزامنة مع القصف، وتهديدِها حياة مئات الآلاف، ولاسيما مع تسجيل المزيد من الشهداء في القطاع جراء فقدان المواد الغذائية.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة خانيونس بشكل مكثف.
وما زال شمال القطاع يشهد قصفا مكثفا، بينما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف فلسطينيين في شارع الرشيد وسط قطاع غزة.
وشنت الليلة الماضية مقاتلات الاحتلال غارات استهدفت بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث وصلت جثامين 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وفي حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصل عدد الشهداء إلى 30631 شهيدا و 72043 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشارت المصادر إلى ارتكاب قوات الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا، و123 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
06/03/2024 09:17:49
MENAFN06032024000117011021ID1107941595
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