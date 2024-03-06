شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 آذار (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين على الأقل ووقعت العديد من الإصابات فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العطار بمدينة دير البلح وسط القطاع المحاصر ،حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني والخمسين بعد المئة، في وقت تواصل فيه الهيئات الإنسانية والدولية تقليص رقعة المجاعة مع استمرار حرب التجويع، المتزامنة مع القصف، وتهديدِها حياة مئات الآلاف، ولاسيما مع تسجيل المزيد من الشهداء في القطاع جراء فقدان المواد الغذائية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة خانيونس بشكل مكثف.

وما زال شمال القطاع يشهد قصفا مكثفا، بينما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف فلسطينيين في شارع الرشيد وسط قطاع غزة.

وشنت الليلة الماضية مقاتلات الاحتلال غارات استهدفت بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث وصلت جثامين 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وفي حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصل عدد الشهداء إلى 30631 شهيدا و 72043 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشارت المصادر إلى ارتكاب قوات الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا، و123 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

06/03/2024 09:17:49