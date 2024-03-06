الجيش الأميركي يسقط صاروخا ومسيّرات أطلقها الحوثيون

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 6 آذار (بترا) - قال الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، إن قواته أسقطت صاروخا وثلاث طائرات مسيّرة، أُطلقت باتجاه مدمّرة أميركية في البحر الأحمر، وذلك بعد إعلان الحوثيين في اليمن عن استهدافهم سفينتين حربيتين أميركيتين في المنطقة بحسب موقع البنتاغون الإلكتروني.

وبحسب واشنطن بوست، قال الجيش في بيان إن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أسقطت صاروخا بالستيا مضادا للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيّرة هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة " يو اس اس كارني" (دي دي جاي 64) في البحر الأحمر".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن قواتهم استهدفت مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر "بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة"، متعهدا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هجمات الحوثيين لن تتوقف "حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

وأعلن الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني تنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأثّرت هذه الهجمات بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن، ودفعت العديد من شركات الشحن الى تفادي المرور عبر مضيق باب المندب، والاستعاضة عن هذا الممر الذي تمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية، بالإبحار حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا ما يتسبب بارتفاع كلفة الشحن وإطالة مدة التسليم.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

06/03/2024 09:00:33