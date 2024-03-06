الجيش الأميركي يسقط صاروخا ومسيّرات أطلقها الحوثيون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 6 آذار (بترا) - قال الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، إن قواته أسقطت صاروخا وثلاث طائرات مسيّرة، أُطلقت باتجاه مدمّرة أميركية في البحر الأحمر، وذلك بعد إعلان الحوثيين في اليمن عن استهدافهم سفينتين حربيتين أميركيتين في المنطقة بحسب موقع البنتاغون الإلكتروني.
وبحسب واشنطن بوست، قال الجيش في بيان إن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أسقطت صاروخا بالستيا مضادا للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيّرة هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة " يو اس اس كارني" (دي دي جاي 64) في البحر الأحمر".
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن قواتهم استهدفت مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر "بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة"، متعهدا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هجمات الحوثيين لن تتوقف "حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".
وأعلن الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني تنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأثّرت هذه الهجمات بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن، ودفعت العديد من شركات الشحن الى تفادي المرور عبر مضيق باب المندب، والاستعاضة عن هذا الممر الذي تمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية، بالإبحار حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا ما يتسبب بارتفاع كلفة الشحن وإطالة مدة التسليم.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
06/03/2024 09:00:33
MENAFN06032024000117011021ID1107941594
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