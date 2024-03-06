واشنطن: ترمب يحقق فوزا ساحقا في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 6 آذار (بترا) - فاز دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأكثر حظا لرئاسة الولايات المتحدة للدورة الرئاسية القادمة 2024-2028، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ 12 ولاية من أصل 15 لغاية صباح اليوم الأربعاء، وفق ما توقعت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة القادمة، بحسب واشنطن تايمز.

وبهذا الفوز، يحقق الرئيس السابق الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بقوة، ورقة الترشيح عن الحزب الجمهوري التي تمنحه الحق في الحصول على الدعم الكامل وتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.

وأعرب ترمب، عبر منصته "تروث سوشال" عن شكره لولايات الاباما وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.

ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بـ"المذهلة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب، أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا "هناك سبب لتسميته الثلاثاء الكبير، حيث يقول الخبراء لأنه يوم كبير، أو لأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق".

وتمكنت منافسته، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من الفوز بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، لكنها رفضت الانسحاب حتى الآن من السباق.

وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن، الفوز في 14 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، لكن هناك توقعات بأن يخسر أمام منافس مجهول نسبيا هو جايسون بالمر، في جزر ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي.

-- (بترا)

ب خ/أ م/ب ط

06/03/2024 08:56:13